Rassegna degli Antichi Sapori 2024, Rivotorto in festa dal 16 al 25 agosto: il programma

Con un’anteprima speciale dedicata alla solidarietà, torna per la trentacinquesima edizione la Rassegna degli Antichi Sapori 2024, come sempre a Rivotorto di Assisi. Giovedì 15 agosto è in programma una cena di beneficenza con antipasto, salumi, insalata di farro, schiacciata umbra, lasagne della tradizione, arrosto di maiale al tartufo, patate al forno e dolce. Il costo è di 18 euro, bevande escluse e il ricavato delle iniziative sarà devoluto alla casa di riposo Andrea Rossi, Punto Rosa, Misericordia di Assisi e Caritas. Durante la serata, dj set con musica anni 80-90 con Dj Riccardo Giangreco.

Ad inaugurare la 35esima Rassegna Antichi Sapori, venerdì 16 agosto dalle ore 19, ci saranno come da tradizione gli Sbandieratori di Assisi che allieteranno i presenti con una splendida esibizione insieme alle spettacolari coreografie aeree a cura di Ali Subasio. Verranno inoltre inaugurate le mostre “Il Marte di Assisi”, “Antichi trattori” e il percorso fotografico “35 anni di Antichi Sapori”.

Per quanto riguarda il programma delle serate musicali, alla Rassegna degli Antichi Sapori 2024 il 16 agosto si balla con l’orchestra Ilaria Cenciarini, il 17 con Marco e Claudia, il 18 Matteo Tassi, il 19 agosto Omar Lambertini, il 20 agosto l’orchestra Marco Cimarelli, il 21 agosto l’orchestra Daniela Nespolo, il 22 agosto l’orchestra di Samuele Loretucci, il 23 agosto l’orchestra di Anna Maria Allegretti, il 24 agosto l’orchestra Castellina Pasi e il 25 agosto a chiudere Manuel Malanotte. Tutte le sere oltre a un menu ad hoc è possibile ordinare anche bruschette e torta con prosciutto, barbozza, salsicce, erba ed erba e salsicce, con dolci tipici locali. A tavola piatti e tegamini di coccio, bicchieri di vetro, posate di acciaio; posti al coperto in casa di in caso di maltempo e parcheggio adiacente.

Tra le iniziative da segnalare il 18 agosto il giro promozionale di vespe e auto storiche per le strade del territorio con il seguente programma: ore 9, ritrovo per iscrizione, ore 10, partenza in diretta in direzione Spello, Acquatino, Cannara, con sosta alla Cantina Di Filippo, Passaggio di Bettona, Costano, Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli; arrivo a Rivotorto alle 13 con pranzo presso la “Padronale del Rivo”. L’iscrizione ha un costo di 25 euro a persona, comprensiva di colazione, degustazione, aperitivo e pranzo con prodotti tipici. Prenotazioni entro il 16 agosto ai numeri Paolo 335 78 29417 e Gianfranco 3476155798. (Link diretto al video)

