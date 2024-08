senontiportononparto, dalla polizia di Stato campagna e consigli contro l’abbandono (video)

#senontiportononparto è il filo conduttore del nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali diffuso sui canali social e sul sito istituzionale della polizia. L’obiettivo è quello di combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi. (Continua dopo il video – link diretto)

Nel 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali ogni 24 ore, con un aumento del 20% rispetto alle due estati precedenti. Soltanto nel mese di luglio i volontari hanno recuperato 2.354 cani. Secondo l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, in Italia il numero di animali lasciati a bordo strada ogni anno in questa stagione supera i 130.000.

Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine, visto che l’abbandono di animali è un reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale, punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Nel nuovo codice della strada che, dopo essere stato approvato dal Parlamento e dalla Ragioneria di Stato, attende l’ultimo passaggio alla Camera per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà un aumento della pena di un terzo se li si abbandona senza usare un veicolo; in caso contrario si avrà la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. E per evitarlo basta veramente poco: non partire senza di loro #senontiportononparto.

Foto di Andrew S | via Unsplash

