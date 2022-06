Sagra della gastronomia castelnovese 2022, tutto pronto ai piedi di Assisi per la festa di Castelnuovo

Torna quest’anno, dopo 2 anni di interruzione causa Covid, la Sagra della gastronomia castelnovese 2022 a Castelnuovo di Assisi che dal 19987 si è svolta sempre in concomitanza con la festa del Patrono san Pasquale e con cui la frazione assisana “celebra il suo santo anche con la valorizzazione dei prodotti del territorio dove il santo francescano viene venerato”.

“Abbiamo una nuova collocazione temporale della Festa; invece del tradizionale periodo di metà Maggio, in occasione della Festa di San Pasquale, quest’anno la Sagra si svolgerà da 24 Giugno al 3 Luglio 2022. Questo per cercare di evitare la pioggia e il freddo che negli ultimi anni ci ha quasi sempre accompagnato durante il suo svolgimento”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come “Diversamente da quanto accaduto nelle edizioni passate, la Sagra della Gastronomia castelnovese 2022 torna sulla scene dopo i due anni che hanno visto sospese queste manifestazioni per l’emergenza sanitaria, in una dimensione nuova, ‘a maniche corte’. Anziché nella seconda metà di maggio, in cui si festeggia il patrono del paese, da quest’anno la manifestazione si terrà dal 24 giugno al 3 luglio, un periodo in cui è più facile rispondere al bisogno di aggregazione e socialità della collettività, alla riscoperta di un cibo tradizionale e identitario, all’aria aperta, grazie al clima più temperato che l’estate imminente saprà regalarci. Non mancherà la musica per permetterci di ritornare a questa nuova normalità a partire da quello che ci piace fare. Non mancate, la comunità di Castelnuovo, entusiasta, vi aspetta”.

Questo nello specifico il programma delle serate musicali: 24 giugno orchestra Matteo Tassi; 25 giugno orchestra Orient Express; 26 orchestra Erika Clerini; 27 giugno orchestra Juri Bordoni; 28 giugno orchestra Manuel Malanotte; 29 giugno orchestra Felix di Stefano Gianfelici; 30 giugno orchestra Castellina-Pasi; 1 luglio orchestra Andrea Bianchini; 2 orchestra Marco Cimarelli; 3 orchestra Ilaria Cenciarini.

(La Sagra della gastronomia castelnovese 2022 è uno degli sponsor di Assisi News e Assisi Eventi)

© Riproduzione riservata