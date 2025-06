Sagra della gastronomia castelnovese 2025, tra pochi giorni il via: il programma delle serate

Tutto pronto a Castelnuovo di Assisi per la Sagra della Gastronomia Castelnovese 2025, organizzata dalla Pro Loco Castelnuovo quest’anno per la 37’edizione nel periodo tra il 27 giugno e il 6 luglio, e che sarà ospitata nella nuovissima struttura inaugurata per l’occasione dalla stessa Pro Loco. La Festa da qualche anno ha assunto questa collocazione ad inizio estate, spostandosi dal tradizionale posizionamento a maggio, in occasione del giorno dedicato al patrono San Pasquale.

Il clima di festa però resta lo stesso, a partire dalle serate in musica da ballare con le migliori orchestre d’Italia, fino al ritorno, dopo oltre una decade, del NC Pub, attivo per ora nei due weekend con 6 serate dj set tutte da vivere con grandi dj e staff (info nella locandina a fondo pezzo). La cucina tipica Castelnovese dà il nome alla manifestazione, ed ogni sera gli esigenti palati degli appassionati di sagre potranno gustare tante specialità. Focus principale sulle lumache, una prelibatezza locale, presenti nei crostina, nella tagliatelle del Castello, al sugo e in porchetta. Immancabile la carne alla brace, dal maiale all’agnello fino agli arrosticini. Un must la torta al testo e le tipicità del territorio, come la coratella, gli gnocchi al sugo d’oca e l’arvoltolo dolce, oltre all’invitante risotto con asparagi e taleggio.

Tutte le sere alle 19.30 è in programma l’apertura degli stand gastronomici, mentre questo è l’elenco delle serate danzanti della Sagra della gastronomia castelnovese 2025: si parte il 27 giugno con Manuel Malanotte, a seguire Marco e Claudia, Castellina Pasi e Le 3 Emme (Mirko, Morena e Mattia). A luglio le serate sono invece con Ilaria Cenciarini, Omar Lambertini, Matteo Tassi, Atmosfera blu, Samuele Loretucci e a chiudere Andrea Bianchini.

Non mancherà, nei giorni della Sagra della gastronomia castelnovese 2025, la Mostra di pittura e fotografia con l’esposizione di 34 opere dei famosi artisti locali Gianni Torti e Armando Tordoni. Le mostre sono visitabili ad ingresso libero nell’area della festa. Inoltre domenica 29 è in programma la 29° Estemporanea di pittura dal tema “Laudato si’, mi Signore, cum tucte le tue Creature” (7:45-10:30 timbratura supporti 13:00 pranzo 16:45 consegna opere (termine ultimo) 17:00 inizio lavori giuria 18:00 premiazione Partecipazione libera. Per info e regolamento: 3282195502 / 3386150791).

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata