Asili nido comunali, iscrizioni prorogate al sei luglio

Sono stati prorogati al 6 luglio prossimo i termini per le iscrizioni ai quattro asili nido comunali d’infanzia di Assisi, per l’anno educativo 2025-2026. Alla scadenza inizialmente fissata per il 22 giugno, sono infatti risultati disponibili ancora alcuni posti e l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è garantire la massima fruizione dei servizi offerti, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e delle strutture dedicate. Le sedi sono quattro e situate a Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto. Il servizio è rivolto a bimbi fra 3 mesi e 3 anni, residenti nel Comune di Assisi.

Sono ammessi agli asili nido comunali anche a piccoli non residenti in città, ma con un genitore residente in uno dei Comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) o in un Comune contermine che presti attività lavorativa nel territorio del Comune di Assisi, oppure che abbiano un nonno residente ad Assisi. La domanda d’iscrizione va presentata in carta semplice, compilando e firmando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo nella sezione “Nidi comunali d’infanzia”. Vanno allegate l’attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia di un documento d’identità di chi ha sottoscritto la richiesta.

L’istanza va inviata a mezzo PEC, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 23.59 del 6 luglio 2025, indicando nell’oggetto “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”. Può anche essere consegnata a mano, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Assisi, negli orari di apertura al pubblico, in tal caso entro e non oltre le ore 12:00 del 4 luglio 2025. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune: scuola@comune.assisi.pg.it; 075 8138627- 651- 626.

