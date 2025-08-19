Sagra della Porchetta 2025, a Costano si celebrano i 50 anni della manifestazione: il programma

Cinquant’anni e non sentirli. La Sagra della Porchetta di Costano festeggia mezzo secolo di storia, ma conserva intatto lo spirito originario. È giovane come il gruppo che la organizza ogni anno: l’“APS Gruppo Giovanile Costano”, composto da ragazzi del territorio che si impegnano con passione per far crescere una realtà nata a metà degli anni Settanta. Oggi la sagra è uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate umbra, capace di richiamare negli ultimi dieci giorni di agosto migliaia di buongustai da tutta la regione. E anche con la Sagra della Porchetta 2025 le strade di Costano si riempiranno di visitatori desiderosi di assaporare la porchetta costanese e i profumi dei piatti della tradizione.

Da alcuni anni sotto la guida di Leandro Lunghi prima, e dell’attuale presidente Simone Bordichini, la manifestazione vive una stagione di grande successo. Vengono servite mediamente 30.000 persone durante i giorni di sagra. Ogni anno tutte le associazioni del paese sono in prima linea nella realizzazione della sagra, ma sono soprattutto i giovani i veri protagonisti nell’offrire ai visitatori il gusto inconfondibile delle buone cose di una volta. Insomma, tutta Costano è ogni anno all’opera per allietare il palato di tutti coloro che non mancheranno all’appuntamento con la buona tavola.

Costano, dunque, si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario della Sagra della Porchetta. Giovedì 21 agosto a partire dalle ore 19, una serata speciale, pensata per aprire il cuore della comunità Costanese: “La Sagra si Racconta”, la cena evento di beneficenza che ripercorre 50 anni di storia e tradizione. A tavola si potranno trovare sapori autentici, ma soprattutto l’atmosfera calda di chi condivide ricordi e futuro. Una parte del ricavato della cena verrà devoluto in beneficenza alla cooperativa La Semente, che promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, in particolare giovani adulti con autismo. È gradita la prenotazione del tavolo a questo link.

L’apertura ufficiale della Sagra della Porchetta 2025 prevede anche una tavola rotonda dedicata al racconto delle origini e dell’evoluzione della sagra. Sarà proiettato un video commemorativo con immagini storiche e saranno presenti alcuni fondatori, insieme agli ex presidenti e agli ex responsabili della manifestazione, in un momento pensato per ripercorrere insieme mezzo secolo di attività. Alla serata parteciperanno anche gli ospiti tedeschi del Comune di Höchberg, gemellato con Bastia Umbra, che da anni intrattiene un rapporto di collaborazione con il territorio. In occasione di questo anniversario, sempre la sera del 21 agosto, si festeggerà il 75esimo anno di attività della banda musicale del paese, diretta dal maestro Stefano Zavattoni, che farà un concerto speciale per l’occasione.

Dopo la serata inaugurale, la Sagra della Porchetta 2025 proseguirà fino al 31 agosto con momenti musicali e proposte gastronomiche, tra cui una novità pensata appositamente per il cinquantesimo: una lasagna alla porchetta, ribattezzata per l’occasione “pasta al forno del cinquantesimo”. Il menù della taverna prevede, inoltre, i tradizionali antipasti: Fagioli e Cotiche, Panzanella con Porchetta, Fantasia di Bruschette e Antipasto Primavera. I primi piatti, oltre alla Pasta al forno del 50°, ci saranno Penne alla Norcina (superiore), Polenta alla Norcina, Polenta col Sugo del Porchettaio, Gnocchi del Porchettaio e il Tortello “Quaranta”. I secondi piatti: Trippa di Maiale con Torta, Bistecca di Maiale, Grigliata Mista, Pig Burger Classic, Porchetta in “Bellavista”, Pulled Pork con patate al forno, La “Recchia” e lo “Zampetto” con lo ‘ntocco del Porchetto, Stinco di Maiale* al “Profumo di Porchetta” e la Tagliata di Vitello. Non mancheranno le classiche torte al testo ripiene di erba, salsiccia, prosciutto, pecorino e l’immancabile porchetta. I contorni, ovviamente, faranno la loro parte. Non mancheranno i dolci de “L’angolo del Ghiottone” e le buonissime crêpes.

Il fulcro della sagra è il “Chiosco della porchetta”. È in questo luogo che vengono esposti i maiali cotti al forno pronti per essere tagliati dalle abili mani dei maestri porchettai e serviti agli affezionati clienti che, come tutti gli anni, vengono da ogni luogo per gustare la fragranza e l’originalità della porchetta costanese. Il chiosco della Porchetta è l’immagine della festa, le porchette esposte all’apertura dello stand vengono osservate con attenzione dalla gente che si mette in fila davanti al bancone prescelto aspettando il giusto taglio, quello preferito dal proprio palato (il collo, le coste, il prosciutto).

Il programma musicale della Sagra della Porchetta 2025 a Costano prevede orchestre spettacolo e serate evento: venerdì 22 si esibirà Manuel Malanotte, sabato 23 Anna Maria Allegretti, domenica 24 Rossella Ferrari e i Casanova, lunedì 25 Voglio Tornare negli anni 90, martedì 26 Castellina Pasi, mercoledì 27 Omar Lambertini, giovedì 28 Gianmarco Bagutti, venerdì 29 concerto Disco Legend 80s – 90s by Memories, sabato 30 Renzo Biondi. A chiudere sarà domenica 31 agosto l’orchestra spettacolo di Ilaria Cenciarini.

Tutte le sere alla Sagra della Porchetta 2025 festa e divertimento con il Garden Side “Orto Letizia”, un lounge pub aperto tutte le sere, nell’area antistante alla sagra. Gli spettacoli del Garden Side vedranno venerdì 22 Batticuore MD Staff, sabato 23 Mammamia The mood, domenica 24 Giovani Tattici Nucleari, lunedì 25 Mariottini Dj, martedì 26 Marco J & Simone Mone, mercoledì 27 Latin 4 ever Dance, giovedì 28 Armando Bros, venerdì 29 Spears Dj, sabato 30 Trashissimo Party, Perugino universitario e domenica 31 Tropik Party.

Grazie al lavoro di tutte le generazioni che si sono succedute, e di coloro che, pur non essendo più in vita, hanno contribuito a consolidare l’identità della manifestazione. Il cinquantesimo anniversario si configura come un’occasione di memoria e condivisione che coinvolgerà attivamente non solo i residenti, ma anche tanti visitatori e appassionati provenienti da fuori regione.

“Quest’anno vogliamo valorizzare l’importanza dell’anniversario con iniziative che guardano al passato, ma anche con uno sguardo al futuro, mantenendo saldo il legame tra tradizione gastronomica e partecipazione popolare” – ha ricordato il presidente del gruppo giovanile di Costano, Simone Bordichini.

La Sagra della Porchetta di Costano, nata come iniziativa giovanile, si è progressivamente trasformata in un punto di riferimento per l’intera zona, capace di attrarre ogni anno migliaia di persone. L’edizione del cinquantenario si annuncia come uno degli appuntamenti più significativi nella storia della manifestazione, che continua a rappresentare un simbolo di coesione sociale, orgoglio locale e valorizzazione delle radici culturali.

