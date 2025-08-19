Rami pericolanti a Palazzo, intervengono i vigili del fuoco e Forza Italia presenta un’interpellanza urgente. Mercoledì 13 agosto, a seguito di una segnalazione da parte dei cittadini e delle cittadine di Via Elpidio Petrignani, a Palazzo di Assisi, Francesco Fasulo, consigliere di Forza Italia, si è recato sul posto per verificare la situazione. “Ha trovato un quadro preoccupante e indegno di un territorio che paga tasse tra le più alte, ma riceve in cambio servizi pari a zero: alberi inclinati e mai potati, con rami pericolanti pronti a cadere su pedoni, auto e biciclette; tombini ostruiti, con rischio concreto di allagamenti alla prima pioggia; marciapiedi dissestati e invasi dalla vegetazione; strade piene di buche e segni evidenti di degrado; rifiuti abbandonati e incuria diffusa”, la sintesi del capogruppo di FI, secondo cui “c’è una situazione che rappresenta un serio pericolo per famiglie, bambini e anziani, e che fotografa perfettamente lo stato di abbandono in cui versa Assisi e tutte le sue frazioni”.

Fasulo ha immediatamente contattato il Comando dei Vigili del Fuoco di Assisi, che sono intervenuti per mettere in sicurezza le alberature e prevenendo possibili incidenti. “Li ringraziamo per la tempestività ed estrema professionalità, ma si tratta di un intervento che, però, spetterebbe all’Amministrazione comunale, la quale continua a non svolgere la manutenzione preventiva ed ordinaria. Il Comune incassa ogni anno ingenti somme dalle tasse locali, ma non reinveste in sicurezza, decoro e manutenzione del territorio”. Nella sua interpellanza urgente, dunque, il consigliere chiede di sapere “Se è stata avviata una campagna di verifica della stabilità di tutte le alberature; se esiste una pianificazione strutturata di potature, rimozione rami secchi, spollonatura, abbattimento piante malate e ripristino del decoro urbano; se l’Amministrazione intende intervenire anche su tombini, marciapiedi e strade, garantendo pulizia, sicurezza e manutenzione ordinaria. “Io ci sono e sempre ci sarò per i cittadini e le cittadine di Assisi e di tutte le frazioni – ha dichiarato Fasulo (Forza Italia) – sarò sempre presente sul territorio, ascoltando i cittadini, segnalando i problemi e sollecitando soluzioni concrete. Assisi e le sue frazioni meritano attenzione, cura, manutenzione e decoro urbano.”

© Riproduzione riservata