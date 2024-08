Sagra della Porchetta di Costano 2024, meno 3 al gran finale: stasera Black Cat Band – The Sound of Zucchero

Continua con grande successo la Sagra della porchetta di Costano che si concluderà dopodomani, domenica 1 settembre, e che a inizio settimana, lunedì, ha proposto i “Voglio tornare negli anni 90”, un tuffo negli anni ‘90, due ore non stop con le migliori hit degli anni 90 a partire, appunto, dagli 883, Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte. (Continua dopo la foto dell’inaugurazione)

Un format tanto atteso a Costano voluto dal Gruppo Giovanile di Costano e dal suo presidente, Simone Bordichini, che più di una volta ha detto: “Mi piace la musica degli anni ’90 è per questo motivo che li abbiamo chiamati”. Il prossimo appuntamento dopo I Rodigini, Omar Lambertini e Castellina Pasi, sarà quello i Black cat band: appuntamento stasera, venerdì 30 agosto, con la cover band di Zucchero (The Sound of Zucchero), concerto voluto e finanziato dal Comune di Bastia Umbra. Il progetto Black Cat Band – The Sound of Zucchero, nasce nei primi mesi del 2023 con l’ingresso nell’Abraxas Band (tributo a Carlos Santana, Stevie Wonder ed altri) del cantante Alessio Nulli, una vera e propria copia nel fisico e nella voce di Zucchero Fornaciari, a tal punto che il regista Michael Radford (Il postino, Il Mercante di Venezia) gli affida nel 2017 proprio la parte del bluesman emiliano nel film prodotto dalla RAI sulla vita di Andrea Bocelli, “La musica del silenzio”. Il repertorio è composto dai brani più significativi della lunga storia musicale di Zucchero.

La sagra della Porchetta di Costano 2024 si concluderà il 1° settembre, ci sono dunque altri 3 giorni per socializzare e cenare in compagnia con le prelibatezze umbre che il menu della sagra offre. Quest’anno sul piatto anche la tagliata di vitello e la novità in assoluto, la panzanella con la porchetta. Presso l’Angolo del Ghiottone vasto assortimento di dolci e dessert.

