Sagra della Porchetta 2024, Manuel Malanotte apre venerdì 23 agosto la 49esima edizione

Il programma musicale prevede anche due serate per giovani

Sarà l’orchestra di Manuel Malanotte ad aprire la 48esima edizione della Sagra della Porchetta di Costano. Una delle band della musica da ballo più apprezzate e conosciute d’Italia. “Grande Manuel e i suoi orchestrali, bravissimi. Serata spettacolare, il grande Manuel Malanotte non fallisce mai!” – scrivono di lui i suoi fan. L’Orchestra Malanotte, in tour ad agosto tra Perugia, Terni, Macerata, Rieti, Arezzo, Pistoia e Siena, il 23 agosto 2024 salirà sul palco della sagra di Costano per una serata spettacolare e con un solo obiettivo: immergersi nel mondo dell’arte musicale danzando.

L’edizione numero 49 della Sagra della Porchetta di Costano, dedicata a due pionieri del gruppo Giovanile, apre così i cancelli per portare allegria e spensieratezza, con un programma ricco di musica e buon cibo. Al gruppo giovanile si sono uniti tantissimi ragazzi che collaborano attivamente con l’organizzazione. E grazie a quest’ultimi che quest’anno ritorna il Garden Side “Orto Letizia”, un “lounge pub” aperto tutte le sere, nell’area antistante alla sagra. Dove si faceva una volta. La taverna, l’angolo del ghiottone, il bar, il chiosco della porchetta, il museo del Porchettaio e l’area danzante con le migliori orchestre sono le altre aree dove è possibile socializzare oltre che cenare in compagnia.

Il menù della sagra include naturalmente la porchetta, ma anche altre prelibatezze della cucina tradizionale. Quest’anno tornerà la Tagliata di Vitello e la novità in assoluta sarà la Panzanella con la Porchetta. Presso l’Angolo del Ghiottone vasto assortimento di Dolci e Dessert.

Il programma musicale della Sagra della Porchetta 2024 è stato fatto per i giovani con serate a loro dedicate. Dopo Manuel Malanotte seguiranno Daniela Cavanna e Sara & Sogno Mediterraneo. Lunedì 26 il format Voglio tornare negli anni 90, poi I Rodigini, Omar Lambertini, Castellina Pasi, e grazie alla collaborazione del comune di Bastia Umbra il 30 agosto ci saranno anche i Black cat band, una cover band di Zucchero. Sabato 31 agosto è la volta di Renzo Biondi e a chiudere lo spettacolo il 1° settembre sarà Ilaria Cenciarini.

Info utili

Orari della sagra, apertura di tutti gli stand dal 23 agosto al 1° settembre 2024

Apertura Chiosco Porchetta: Ore 17

Apertura Bar: Ore 17

Apertura Stand Gastronomici: Ore 19

Apertura Angolo del Ghiottone: Ore 20

Alle ore 21:30 Serate Danzanti con le Migliori Orchestre di Musica da Ballo e apertura del Garden Side “Orto Letizia”.

