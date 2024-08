Sagra dell’arvoltolo farcito 2024, venerdì 30 agosto il gran debutto a Palazzo: il programma

Tutto pronto a Palazzo d’Assisi per la Sagra dell’arvoltolo farcito 2024 e delle norcinerie umbre, in scena nella frazione assisana dal 30 agosto all’8 settembre. All’iniziativa organizzata dall’associazione Palatium verranno serviti arvoltoli impastati sul momento, fritti e farciti con tutte le prelibatezze umbre. Dal tradizionale Palazzano farcito con prosciutto, stracchino e rucola, al Tirolese farcito con speck provola dolce e radicchio stufato, passando per l’Estivo con salmone, limone, robiola e rucola, fino allo Sfizioso con mortadella, stracciatella e granella di pistacchi. Non manca neanche l’alternativa vegetariana; otre agli arvoltoli, antipasti, primi, torte al testo, stinco di maiale e ovviamente l’immancabile carne alla griglia.

La Sagra dell’arvoltolo farcito 2024 si terrà presso i giardini pubblici Ostilio Capezzali con lo stand gastronomico che aprirà tutti i giorni alle ore 19:30 e sempre dalla stessa ora ogni sera sarà aperto il cocktail bar. Questo il programma musicale: il 30 agosto orchestra spettacolo Erika Clerini, il 31 Andrea Bianchini, il primo settembre Cimarelli il 2 settembre Manuel Malanotte, il 3 Ritmika Band, il 4 Andrea Bonifazi, il 5 Simona Fabrizi, il 6 Marco e Claudia, il sette Laura Piunti e l’8 si chiude Matteo Tassi. Questo invece il programma in giardino: il 30 a Disco Inferno DJ Dalia; il 31 Back To 80-90 DJ Maty Lucano, il primo settembre Reggaeton Night con Dj Duit, il 5 Estate Italiana con Dj Prez, il 6 il live di Annalisa Baldi, il 7 MD Rumble con dj Dalia, dj Fritz e Abbo The Voice e l’8 chiusura con Maledetta estate by TNL con DJ Giacomo Bianconi.

“Come ogni anno faremo del nostro meglio per rendere speciale questa 5* edizione della Sagra dell’Arvoltolo Farcito e delle Norcinerie Umbre e proprio per questo oggi vogliamo svelarvi qualche novità! Doppia cassa per velocizzare gli ordini con una cassa veloce prioritaria per asporti e piccoli ordini (massimo 3 pezzi); un super team per il Nostro A-PUB con un bellissimo programma di serate in giardino; dal 2 all’08 settembre disponibile menù gluten free (incluso l’arvoltolo) presso lo stand dedicato; pista da ballo migliorata per serate danzanti ancora più piacevoli Se già avevate mille motivi per non perdere l’appuntamento più goloso dell’estate – concludono gli organizzatori della Sagra dell’arvoltolo farcito 2024 – ora ne avete 4 in più! Vi aspettiamo dal 30 agosto all’8 settembre a Palazzo di Assisi”.

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata