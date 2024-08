Io cammino: il trekking urbano ad Assisi fa proseliti tra socializzazione e benessere

Nato nella stagione estiva, continuerà anche in autunno: come funziona

“Fenomeno sociale, momento di aggregazione, perseguimento dello stato di benessere, momenti immersivi, contemplativi, di autentico rapporto con una delle città più belle del mondo? Possiamo declinarlo a piacimento come vogliamo. Ciascuno in modo personale in base alla propria condizione fisica, al proprio approccio mentale, alle voglia di mettersi in gioco o semplicemente per esserci o meglio ancora per condividere una esperienza”. È la presentazione del gruppo di trekking urbano Io cammino ad Assisi, uno degli eventi spontanei della stagione estiva assisana.

“Si svolge la sera – dicono i partecipanti – quando si da libero sfogo alle tensioni accumulate dopo una giornata di intenso lavoro, perché si vuole incontrare un amico o semplicemente conoscere altre persone. Io cammino si svolge tutto con una calma serafica, tra i vicoli, le piazze, le strade della città, alla scoperta di qualcosa che assume le caratteristiche della straordinarietà, perché vissuta insieme ad altri, tra una confidenza, un sorriso e lamenti per quel po’ di fatica. Il trekking urbano serale, perché è il modo di misurarsi con le proprie potenzialità , con là propria forma fisica, perché nonostante tutto c’è sempre qualcuno disposto ad aspettarti, a sostenere la tua piccola impresa e a non farti sentire solo, ma parte integrante di un gruppo. Il martedì ed il giovedì, quando sono previsti i due appuntamenti serali, per gli oltre 60 partecipanti non sono giorni uguali agli altri”.

“Spesso ci si dispiace per non essere presenti e questo dà la carica per programmare al meglio i tuoi appuntamenti settimanali perché non esserci per altri impegni dispiace. Condividere una esperienza da luogo alla creatività, alla immaginazione. Ecco che a volte c’è bisogno anche di qualche cosa di più, di una cena, un concerto insieme, una passeggiata fuori le mura, un momento per la solidarietà, tutto è amicizia, salute, partecipazione.

Si continuerà ad oltranza anche nel periodo autunnale, invernale? Probabile. Nulla ferma la temerarietà e poi perché Assisi è stupenda in ogni tempo e va vissuta in ogni momento. Testimonieremo intanto la nostra presenza alla Cavalcata di Satriano con la ‘Camminata di Satriano’ e alla Marcia delle 8 Porte. Noi di ‘Io cammino’ – concludono i partecipanti al trekking urbano – la facciamo sempre a piedi, ma siamo contenti la prossima volta di passeggiare anche con voi”.

© Riproduzione riservata