Sant’Annessa 2025, il 3 novembre ad Assisi si rinnova la commemorazione dei fedeli defunti

Lunedì 3 novembre si rinnova uno dei momenti più suggestivi della tradizione locale, la commemorazione dei fedeli defunti nella notte di Sant’Annessa 2025. Il programma prevede alle 17.45 il ritrovo al curvone del Casone, all’incrocio tra via Renzo Rosati e via Albornoz, e la partenza della processione. Alle 18.30, arrivo al cimitero e visita alle tombe. Alle 19.30, la santa messa e alle 20.30 fraterno incontro conviviale – prenotazione ai numeri +39 328.9033696. Come sempre, la Compagnia dei Cavalieri del Colle del Paradiso di Assisi – il cui Gran Maestro è ora il dottor Giuseppe Bensi, che succede a Guerino Merola – invita tutta la cittadinanza di Assisi a partecipare a Sant’Annessa 2025. (Continua dopo la foto)

La processione viene fatta ogni anno per ‘esorcizzare’ la paura di una storia secondo cui il monastero di Sant’Annessa (Agnese), poco fuori Porta Perlici, distrutto dai saraceni, che ne trucidarono le suore, sarebbe infestato di spiriti. Secondo la leggenda, nell’anniversario della violenza se ne sentono ancora le urla da dentro le mura della città e nella notte tra l’1 e il 2 novembre la campana del convento distrutto suona ancora per chiamare a raccolta tutti i morti dell’anno per la messa in commemorazione dei defunti. Essi scendono da Porta Perlici verso il cimitero e fino al sito dell’antico monastero, nella valle del Tescio, dove il prete morto per ultimo celebrerà la messa. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

