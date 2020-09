Selvatica 2020 domenica 20 al Bosco di San Francesco: il programma

Risalgono ad Aristotele e alla sua Storia degli animali le prime osservazioni entomologiche, dove per la prima volta si incontrano dati molto precisi sull’anatomia e la biologia delle specie più popolose del pianeta. Da sempre oggetto di studio e di sentimenti contrastanti per l’essere umano, gli insetti rappresentano quell’affascinante microcosmo organizzato che fa da specchio alle nostre società. Ed è proprio agli insetti e alla scoperta del mondo animale “non addomesticato” che sarà dedicata Selvatica 2020, in programma nel weekend al Bosco di San Francesco ad Assisi, manifestazione dedicata alla conoscenza del patrimonio naturale che popola la selva millenaria custode del messaggio del Santo patrono d’Italia.

Laboratori, passeggiate guidate, racconti e giochi proposti da appassionati esperti e dai Carabinieri del Reparto Biodiversità di Assisi si susseguiranno dalle ore 10.30, alla scoperta di libellule, api e scarabei.

Programma di Selvatica 2020, domenica 20 settembre:

Ore 10.30 – 13: laboratori sensoriali per vivere e conoscere il Bosco con tutti i sensi, a cura dei Carabinieri del Reparto di Biodiversità;

Ore 11: Sulle ali delle libellule, passeggiata lungo il torrente Tescio con Gianandrea La Porta, biologo dell’Università di Perugia

Ore 11.30: L’albero: un albergo per insetti, passeggiata nel bosco in compagnia dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Assisi

Ore 13: Rimessa in libertà di animali curati presso il Centro Formichella, il rifugio per animali feriti gestito dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Assisi

Ore 15.30: Scarabeo stercorario: una divinità egizia al servizio dell’ambiente, con Mattia Tonelli

Ore 17: Le indispensabili amiche Api, con Erica Bernasconi

Si raccomandano scarpe e abbigliamento comodo

Le attività della giornata sono su prenotazione: info e costi, tel. 075.813157; [email protected]).