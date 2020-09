Cortile 2020 di Francesco, chiuso il primo giorno con Liliana Segre (foto)

Grande partecipazione alla prima giornata del Cortile 2020 di Francesco; dopo l’inaugurazione della mostra Economia Fraterna, la presentazione del cartone animato Francesco, che racconta l’incontro del Santo con il Sultano nel 1219 a Damietta.

Il film animato “Francesco”, andrà in onda su Rai1 (alle 9,20) e Rai Gulp (15,35 e 20,40) domenica 4 ottobre, nel giorno del Santo patrono d’Italia. Prodotto dalla società torinese Enanimation per Rai ragazzi, il mediometraggio di 30 minuti, diretto da Lisa Arioli e Luca Fernicola, con la direzione artistica di Stefania Raimondi,è stato proiettato ieri in anteprima mondiale ad Assisi in occasione del Cortile di Francesco. Lo special tv presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di San Francesco nella cornice del suo incontro con il sultano Al-Malik a Damietta nel 1219. “Un salto di otto secoli alla ricerca di un messaggio di fraternità e pace ancora valido”, sottolinea la comunità francescana. Saranno di Pino Insegno (Al-Malik) e Francesco Pezzulli (Francesco) le voci dei due protagonisti, accompagnate dalle musiche del compositore pluripremiato agli Emmy Awards, Gigi Meroni, autore e musicista per anni presso la Hans’ s Zimmer Media Ventures.

In serata il Cortile 2020 di Francesco, si è concluso con un incontro in streaming con la Senatrice Liliana Segre che ha spiegato come “Il titolo sui confini mi tocca profondamente, sempre, per quello che i confini, ideali o geografici, hanno contato nella mia lunga vita passata. I confini più veri sono quelli che ognuno di noi ha dentro di sé, con la forza di superarli o sottoscriverli, quando sono i confini oltre i quali non si può e non si deve andare. Ho una conoscenza personale dei confini che si devono e non si possono oltrepassare”. Anche alla presenza di padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, Segre ha anche sottolineato di ritenere di grande importanza la firma ad Assisi “dell’Enciclica Fratelli Tutti”.

La senatrice ha ricordato come “già a inizio Pontificato il Pontefice aveva deposto una corona di fiori a Lampedusa, un cimitero senza nome. Mi ricorda tanti gesti che non sono stati fatti, nell’indifferenza generale. Ma il Papa non è indifferente. La sua scelta di buttare i fiori in mare ripara il torto di tutti quelli che non ci hanno pensato un attimo a quel mare che si chiude su persone che rimangono senza nome per sempre. Quanto alla decisione di venire ad Assisi a firmare l’Encicicla Fratelli Tutti – ha concluso Segre – trovo molto bello che un Papa che si chiama Francesco venga ad Assisi a firmare la sua Enciclica. Con la scelta di chiamarsi Francesco ha mostrato al mondo come sarebbe stato il Papa, e la scelta del titolo Fratelli tutti, in un tempo in cui non tutti sono fratelli, mi sembra eccezionale”.

Il Cortile 2020 di Francesco è organizzato dal Sacro Convento di Assisi e dell’Associazione Oicos riflessioni, in collaborazione con il Pontificio Consiglio della cultura e con il sostegno della Regione Umbria, punta ad offrire uno spazio di incontro alternativo oltre i confini. Tra gli appuntamento di oggi, sabato 19 settembre, la presentazione del corso in Planet Life Design e, alle 15:30 nella Piazza Inferiore di San Francesco, “Stato e regioni dopo Covid”, il dibattito tra Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria, Francesco Bei, Vicedirettore La Repubblica.

Alle 11:30 Soccorrere in tempo di Covid – L’esperienza dei Vigili del Fuoco italiani, conversazione tra Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Padre Mauro Gambetti, Custode Sacro Convento di Assisi. In serata alle 21 la Prolusione al Cortile 2020 di Francesco “Oltre i confini”, con il video messaggio del Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Il programma completo e tutte le informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito www.cortiledifrancesco.it; possibile scaricare il pdf qui

Foto © Mauro Berti/ Rivista San Francesco

