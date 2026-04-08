Sentieri Francescani 2026: l’eleganza delle auto storiche tra Assisi e L’Aquila

L'11 e il 12 aprile la manifestazione unirà spiritualità, misticismo e voglia di tornare a vivere le strade che uniscono le due città

L’Automotoclub Storico Assisano (ASA) presentato ufficialmente l’edizione 2026 dei “Sentieri Francescani” (11 e 12 Aprile), manifestazione automobilistica turistica, legata al trofeo ASI Marco Polo, che propone una formula turistica pura, priva di prove cronometrate, pensata per godersi il piacere della guida e la bellezza del territorio. Sentieri Francescani 2026, edizione numero 26 e che si tiene nell’Otto centesimo anniversario dalla morte del poverello di Assisi, unisce spiritualità, misticismo e voglia di tornare a vivere le strade che uniscono Assisi all’Aquila.

Sarà proprio la regione Abruzzo quest’anno a donare l’olio per la fiaccola votiva che perennemente resta accesa sulla tomba di San Francesco, così come saranno le belle auto d’epoca dell’ASA a portare la lampada della luce nella chiesa di Santa Maria di Colle Maggio a l’Aquila. Il programma di Sentieri Francescani 2026 vedrà la carovana partirà dal cuore dell’Umbria per spingersi verso l’Abruzzo, toccando tappe di grande spessore culturale. Tra i momenti clou ci saranno la visita al Museo della Biga etrusca di Monteleone di Spoleto denominata ‘Carro d’Oro’, attualmente esposto al museo Metropolitan Museum of Art di News York di cui una copia si trova nel museo di Monteleone di Spoleto e la visita alla città dell’Aquila capitale italiana della cultura 2026.

Il percorso porterà gli equipaggi alla scoperta della Valnerina (Rasiglia, Borgo Cerreto, Cascia, Montelone di Spoleto) la valle scavata dal fiume Nera, situata nella parte sud-orientale dell’Umbria e considerata l’area più selvaggia e montana della regione, caratterizzata da gole profonde, boschi fitti e un’atmosfera sospesa nel tempo.

La manifestazione Sentieri Francescani dello scorso anno ha ricevuto il premio speciale ASI per l’organizzazione, confermando l’altissimo livello di accuratezza nella scelta dei percorsi stradali che coniugano sempre alla perfezione, bellezza paesaggistica, sicurezza e divertimento. Sentieri Francescani 2026 gode del patrocinio della Città di Assisi, del Comune dell’Aquila e di altri enti locali, a conferma dell’importanza che questa manifestazione riveste per la promozione del turismo lento e di qualità.

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