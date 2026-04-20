Tanti eventi per la Giornata della Terra: si presenta anche il libro di re Carlo

Il 22 aprile, Giornata della Terra, si festeggia nella città di San Francesco, capitale dell’ecologia integrale, il secondo anniversario del progetto ASSISI Terra Laudato Si’ che vede coinvolti la Diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo, la famiglia francescana, la Pro Civitate Christiana e il FAI, animati dal Centro Laudato Si’. Il 21 aprile ci saranno due itinerari spirituali “luoghi Laudato Si”, aperti gratuitamente a tutti. La mattina un itinerario sulla conversione ecologica nei luoghi della rinuncia dei beni; il pomeriggio un itinerario sulla contemplazione nel Giardino del Cantico. Il 22 aprile mattina ci sarà un momento di incontro e di confronto tra i partner del progetto e la città, alla presenza anche degli studenti dell’Istituto Polo-Bonghi e le classi da remoto che, da varie parti d’Italia, in questi anni hanno partecipato al concorso “Ecologika” sui temi dell’ecologia integrale, in particolare la classe dell’Istituto San Marco di Venezia che ha vinto l’edizione 2024/2025.

Sempre il 22 aprile in occasione della Giornata della Tera nella Sala Cimabue del Sacro Convento ad Assisi Aboca presenterà all’interno del Festival dei Cammini di Francesco, promosso da Fondazione Progetto Valtiberina, l’edizione italiana del libro di Sua Maestà Carlo III: Harmony. Un nuovo modo di guardare al nostro mondo (Aboca Edizioni, 2026). La giornata prenderà avvio alle ore 8.30 con una camminata che partirà da Porta Cappuccini per arrivare all’Eremo delle Carceri. Alle 17 la presentazione del libro, con i co-autori Ian Skelly e Tony Juniper, seguita da un dibattito che coinvolgerà – tra gli altri – il direttore generale di C.B.A. (Circular Bioeconomy Alliance), Marc Palahí, fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, e Massimo Mercati, presidente di Aboca, azienda italiana specializzata nella produzione di prodotti per la salute umana 100% naturali e biodegradabili. L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali di Christopher Trott, ambasciatore britannico presso la Santa Sede. A conclusione della giornata sarà proiettato il documentario Finding Harmony: A King’s Vision, presentato in anteprima al Castello di Windsor lo scorso gennaio. Un momento dedicato al dialogo tra ecologia, spiritualità e cura del creato, che vedrà la partecipazione del regista, Nicolas Brown, già direttore del film The Letter: A Message for Our Earth dedicato al pensiero e all’opera di Papa Francesco e alla sua enciclica Laudato Si’.

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