Le taverne del Calendimaggio 2022, una tradizione immancabile e radicata. Dove trovarle quest’anno? Un po’ di storia e curiosità e la guida di AssisiNews.

Correlato: Kalendimaggio, svelate le 10 Madonne Primavera: Sopra e Sotto pronte alla sfida

Le taverne del Calendimaggio sono nate fin dalla prima edizione della Festa, nel 1954. L’apertura delle taverne era addirittura nel programma ufficiale della Festa, unitamente all’imbandieramento della città, con il quale tutto iniziava. “Sul primo programma c’era scritto addirittura ‘baldoria nelle taverne’ – raccontano i “più esperti in città” – la Parte de Sotto nel 1954 aprì la taverna in un locale di via Portica, la Parte de Sopra in via del Pozzo della Mensa. Al tempo, era possibile mangiare soltanto il panino con la Porchetta, unitamente ad un bicchiere di vino. Negli anni sono cambiati i gusti e si sono evoluti anche i menu, ma anche in questo Calendimaggio 2022 sono immancabili i luoghi dove si mangia, due Taverne delle Parti, una dell’Ente.

Queste le Taverne del Calendimaggio 2022: quella dell’Ente è dislocata alla Galleria Le Logge e nella Sala delle Volte: aperta a pranzo e a cena, nel primo spazio, in Piazza del Comune, propone il classico panino con porchetta, vino e dolci, mentre mentre i locali nella Sala delle Volte offriranno pasti caldi sia a pranzo che a cena anche con piatti del giorno. Come ogni anno tornano anche le Taverne de Parte: la Nobilissima Parte de Sopra è operativa in Via Santa Maria delle Rose, con panini con porchetta, torte al testo e piatti caldi. La Magnifica Parte de Sotto è invece attiva nella sede di via Fortini, aperti sempre a pranzo con panini con la porchetta e torte al testo, mentre a cena ci sono piatti del giorno con menu ad hoc da consultare tramite la pagina Facebook.

Sempre in casa ‘rossa’ è in uscita la pubblicazione “Il Magnifico” che, edita dalla Magnifica Parte de Sotto, racconta “Il Calendimaggio dei De Sotto” trattando ogni anno documenti e immagini secondo la scelta di un tema specifico. Quest’anno lo stampato è dedicato a Marcello Rossi, “uno che ha davvero lasciato il segno regalando alla Magnifica Parte de Sotto scritti ed emozioni tra le più autentiche”. Anche questa nuova edizione, stampata in 500 copie,contiene immagini e documenti storici, appartenenti alle edizioni passate del Calendimaggio di Assisi. Il coordinamento editoriale e il progetto grafico sono dello Studio Berti Design. I documenti sono di Giuseppe Di Biagio, Giuseppe Brizi e Gianni Rossi. Il progetto è finanziato attraverso gli sponsor che ogni anno contribuiscono alla realizzazione e rimangono fedeli alla Magnifica Parte de Sotto.

© Riproduzione riservata