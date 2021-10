Tiromancino, la band di Federico Zampaglione in tour l’11 marzo 2022 ad Assisi

(AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) AUCMA e MEA Concerti svelano un nuovo appuntamento in cartellone per la prossima stagione Tourné. Protagonisti del palco del Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 11 marzo 2022 saranno i Tiromancino con la tappa umbra del loro Ho cambiato tante case Tour 2022, giro di live che segue l’uscita del loro nuovo omonimo album di inediti “Ho cambiato tante case”, prevista per venerdì 8 ottobre.

Il tour, prodotto da Trident Music, sarà l’occasione per riportare la band di Federico Zampaglione in giro per l’Italia dopo una pausa di oltre due anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “Fino a qui” e aveva visto Zampaglione e i suoi musicisti accompagnati sul palco dall’Ensemble Symphony Orchestra. Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album.

L’album raccoglie il meglio degli ultimi brani pubblicati da Tiromancino come il successo radiofonico “Finché ti va”, i due brani che fanno parte della colonna sonora dell’ultimo film di Zampaglione Morrison “Cerotti” e “Er musicista” a cui si aggiungono altri nove inediti tra cui il duetto con Carmen Consoli in “L’odore del mare”, il nuovo singolo appena pubblicato e già tra i 10 brani italiani più programmati dalle radio “Domenica” e la straordinaria collaborazione in “Questa terra bellissima” con Alan Clark dei Dire Straits.

Le date del tour finora annunciate: 25 febbraio Palariviera di San Benedetto del Tronto, 26 febbraio Teatro La Fenice di Senigallia, 3 marzo Teatro Manzoni di Bologna, 4 marzo Teatro Colosseo di Torino, 5 marzo Gran Teatro Morato di Brescia, 10 marzo Auditorium della Conciliazione di Roma, 11 marzo Teatro Lyrick di Assisi, 17 marzo Teatro Verdi di Firenze, 18 marzo Teatro Lirico di Milano, 19 marzo Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per il tour dei Tiromancino saranno disponibili online su circuiti TicketItalia e TicketOne a partire dalle ore 14:00 di venerdì 8 ottobre e dalle ore 14:00 del 13 ottobre nelle rivendite autorizzate. RTL 102.5 è la radio partner ufficiale del tour.

(Foto in evidenza di Giovanni Canitano/inviata dall’Ufficio stampa di Tourné)

© Riproduzione riservata