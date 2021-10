La presidente nazionale Unicef Carmela Pace in visita ad Assisi

La Presidente Nazionale UNICEF Carmela Pace ieri mattina è stata in visita a Santa Maria Degli Angeli in compagnia di una delegazione regionale e provinciale, accolta sul Sagrato della Basilica dal parroco padre Luca Paraventi, dal presidente dell’Associazione Priori Giovanni Granato e dal presidente della Pro loco Francesco Cavanna. Una prima visita, guidata da fra Luca, è stata fatta alla Porziuncola per poi passare al Roseto. Il custode Padre Massimo Travascio ha ospitato i presenti in una sala del convento esternando parole di benvenuto e gratitudine.

L’occasione è stata offerta dalla premiazione di una classe della scuola elementare di Cannara che, su un progetto scolastico di cui era protagonista una maestra di Santa Maria degli Angeli, Fabiana Lombardi, è stata riconosciuta vincitrice dall’UNICEF. Si trattava del concorso nazionale “#Convenzione30: a te la parola”, indetto dal Ministero dell’istruzione e dal Comitato Italiano Unicef, in occasione del XXX Anniversario della firma della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La cerimonia di premiazione si è svolta, da remoto, lo scorso 27 maggio. A giugno si era invece svolta la premiazione a Cannara.

Successivamente la presidente Carmela Pace e gli ospiti hanno visitato il Palazzo del Capitano del Perdono dove il presidente Giovanni Granato e il vice Antonio Russo hanno fatto gli onori di casa. “La presidente Pace – fanno sapere dall’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio – ha trovato particolarmente affascinante la nostra grande tradizione che le è stata presentata, raccomandando di tenerci sempre in contatto. Anche la delegata regionale Umbria Unicef ha proposto alcune iniziative comuni”.

© Riproduzione riservata