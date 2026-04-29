Torna il Piatto del Calendimaggio 2026: nei ristoranti il Medioevo si serve a tavola

Non solo spettacoli e rievocazioni: il Calendimaggio di Assisi passa anche dalla tavola, grazie al Piatto del Calendimaggio 2026. Per il terzo anno consecutivo, infatti, i riflettori stanno per accendersi su una delle iniziative più apprezzate dal pubblico, la “rete” dei Ristoranti del Calendimaggio, in programma dal 1° al 10 maggio. Sono dieci i locali del territorio coinvolti, pronti a offrire un’esperienza gastronomica pensata ad hoc per la festa: Il Baccanale, Trattoria Da Erminio, Hosteria Terrachiama, Ristorante L’Estasi, Bistrò Nonna Fanny, Ristorante degli Orti, Ristorante San Francesco, Trattoria Spadini, Osteria del Corso e Hostaria La Tradizione.

L’iniziativa, promossa dall’Ente Calendimaggio insieme a Confcommercio Assisi e Fipe, punta a rafforzare il legame tra evento e tessuto economico locale, valorizzando la qualità della ristorazione e l’identità storica del territorio. In ciascun ristorante sarà possibile degustare, fuori menù, un “Piatto del Calendimaggio 2026” ispirato al ricettario di Assisi del 1430, preziosa testimonianza della tradizione culinaria locale. Dieci interpretazioni diverse, dieci modi di raccontare la storia attraverso i sapori, in un percorso diffuso che coinvolge l’intera città.

Accanto all’esperienza culinaria, anche un elemento distintivo: chi sceglierà l’inedito Piatto unico ispirato al ricettario medievale riceverà in omaggio un piatto in maiolica personalizzato, realizzato in edizione limitata dall’artigiano derutese, Fabio Gialletti. Un oggetto da collezione che richiama la tradizione dei “Piatti del Buon Ricordo” e che porta con sé il segno dell’edizione 2026. Due infatti le formule proposte dai ristoratori: una pietanza singola con contorno e omaggio al prezzo di 30 euro, oppure un menù completo a prezzo libero. Un’iniziativa che rafforza il Calendimaggio come esperienza immersiva, capace di coinvolgere visitatori e cittadini non solo nelle piazze, ma anche nei ristoranti, dove la storia si riscopre – e si gusta – a ogni portata.

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