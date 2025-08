Torna per un mese ad Assisi il Cinema alla Rocca 2025: il programma dei film

Appuntamento dal 7 al 31 agosto con 25 proiezioni in collaborazione con l'Esperia, ci sono anche due date in collaborazione con Libera

Ad Assisi centro storico (e frazioni sparse) torna il cinema, anche se solo per l’estate e alla Rocca Maggiore. Svelato il programma di Cinema alla Rocca 2025, che concentrate tra il 7 e il 31 agosto, propone 25 proiezioni. Appuntamento come già l’anno scorso nel suggestivo Giardino degli Incanti, con l’apertura della biglietteria alle ore 20.30 e l’inizio proiezione alle ore 21:15. L?iniziativa è realizzata in collaborazione con il Cinema Esperia di Bastia Umbra (e, nelle date del 14 e del 28 agosto, con Libera) e vedrà la proiezione di grandi classici del cinema italiano e internazionale e successi della stagione.

Questo il programma di Cinema alla Rocca 2025:

25/08/2025 “Otto e mezzo” SINEMA 26/08/2025 “No other land” SNEM 27/08/2025 “La vita da grandi” 42% 8/08/2025 “Libere” SINE” 29/08/2025 “Paternal leave” SINEMA 30/08/2025 “lo sono la fine del mondo” 31/08/2025 “Una giornata particolare”

7 agosto, Follemente; 8 agosto, Conclave; 9 agosto, Parthenope; 10 agosto, Familia; 11 agosto, Vermiglio; 12 agosto, Napoli New York; 13 agosto, Il ragazzo dai pantaloni rosa; 14 agosto, Fortapasc; 15 agosto, Banksy – l’arte della ribellione; 16 agosto, Fuori; 17 agosto, Diamanti; 18 agosto, Itaca; 19 agosto, Flow; 20 agosto, Full metal jacket; 21 agosto, Berlinguer -la grande ambizione; 22 agosto, Anora; 23 agosto, 10 giorni con i suoi; 24 agosto, A complete unknown; 25 agosto, Otto e mezzo; 26 agosto, No other land; 27 agosto, La vita da grandi; 28 agosto; Libere; 29 agosto, Paternal Leave; 30 agosto, Io sono la fine del mondo; 31 agosto, Una giornata particolare. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata