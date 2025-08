Aperta la Solennità del Perdono di Assisi 2025: le foto più belle

Aperta la Solennità del Perdono di Assisi 2025, nel segno della devozione, della gioia e della partecipazione. Una folla partecipe e commossa ha gremito venerdì mattina la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, che custodisce la piccola chiesa dove Francesco scoprì il volto misericordioso del Vangelo, per la solenne Celebrazione Eucaristica e l’apertura del Perdono 2025, presieduta da fr. Massimo Fusarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori. Con lui, un numero straordinario di frati della Provincia Serafica, sacerdoti e religiosi provenienti da tutto il mondo, il Ministro Provinciale fr. Francesco Piloni, il Custode della Porziuncola fr. Massimo Travascio, pellegrini da tutta Italia e da diversi Paesi europei, centinaia di giovani in cammino verso il Giubileo dei Giovani, a Roma.

È la liturgia che apre la solennità del Perdono d’Assisi 2025, un evento spirituale che conserva intatto, anche nel nostro tempo, lo splendore originario della misericordia. Si tratta di un’indulgenza plenaria che i fedeli possono ricevere dal mezzogiorno del 1º agosto fino alla mezzanotte del 2, in tutte le chiese parrocchiali e francescane, e durante tutto l’anno nella Chiesa della Porziuncola, il luogo santo dove san Francesco morì e che più di ogni altro rappresenta il cuore del suo carisma. Sono state le parole del Custode della Porziuncola fr. Massimo Travascio ad accogliere, a nome del Ministro provinciale e di tutti i frati minori di Umbria e Sardegna, i pellegrini e il ministro Generale: “Questa piccola porzione del mondo si apre e ci invita ad aprirci al perdono, ricevuto ed offerto”.

Fr. Massimo Fusarelli ha ricordato come questo luogo sacro, tanto amato da Francesco d’Assisi, sia ancora oggi sorgente viva del perdono di Dio. “Non è un perdono da mettere in tasca – ha detto – ma un dono che si espande, che genera pace e che chiama ciascuno a una responsabilità concreta”. Maria, la “piena di grazia”, diventa figura di questa armonia divina che non può essere trattenuta ma deve circolare, trasformando le relazioni, la comunità, l’intera creazione. Il perdono ricevuto, infatti, non è solo per i peccati individuali, ma per la rottura dell’armonia voluta da Dio, una rottura che si manifesta nelle guerre, nella violenza e nel degrado ambientale.

Nel suo intervento, il Ministro Generale ha portato il peso vivo di terre ferite: “Vengo da Gerusalemme e dal Congo, dalla ‘Gaza d’Africa’, dove si consuma un dramma dimenticato. Porto qui il dolore di quei popoli”. Ha chiesto a tutti i presenti di lasciarsi coinvolgere, di non rimanere indifferenti. In questo anno giubilare e nell’ottavo centenario del Cantico delle creature, il suo appello è chiaro: “Tutto è connesso”, e proprio per questo il perdono diventa impegno sociale e ambientale, spirituale e umano. È una forza che ci chiama alla riconciliazione con Dio, con gli altri e con la terra, e che ci spinge a compiere gesti concreti di pace e di conversione.

Al termine della celebrazione, fr. Matteo Ferraldeschi ha proclamato il Diploma di Teobaldo, frate minore e vescovo di Assisi: il documento, emanato dalla curia vescovile il 10 agosto 1310, attesta l’esistenza e i dettagli dell’Indulgenza della Porziuncola. Il Ministro Generale fr. Massimo Fusarelli ha quindi aperto la Porta della Porziuncola, e nel raccoglimento ha incensato la piccola chiesa di Francesco, guidando poi i fedeli alla recita del Credo, del Padre Nostro e dell’Ave Maria.

Secondo la tradizione, fu proprio qui, in una notte dell’estate del 1216, che Francesco, immerso in preghiera davanti all’altare della piccola chiesa, ebbe una visione celeste: Gesù e Maria gli apparvero circondati da angeli, e il Signore, interrogandolo su cosa desiderasse per la salvezza delle anime, ricevette da Francesco una risposta disarmante nella sua semplicità evangelica: “Il perdono per tutti, purché sinceramente pentiti”. Quella che sembrava una richiesta audace divenne un dono concesso dal Papa Onorio III il 2 agosto 1216, dopo che Francesco stesso lo supplicò a nome di Cristo. Nacque così il grande Perdono della Porziuncola, una grazia che ancora oggi continua ad attirare anime verso il cuore misericordioso del Padre. La Porziuncola, anche quest’anno con la solennità del Perdono , è tornata a essere quello che Francesco voleva: una “porta sempre aperta” per chi cerca Dio, un santuario della grazia dove il perdono non è un premio per i perfetti, ma un abbraccio per chi ricomincia. (Continua dopo la gallery)

Intanto dopo l’arrivo, sempre ieri, della Marcia Francescana (le foto sono tratte da Visit Assisi, ndr), il 2 agosto per la Solennità del Perdono di Assisi sono in programma tre celebrazioni eucaristiche, tra cui la Messa solenne delle 11:30 presieduta da monsignor Antonio D’Angelo, arcivescovo Metropolita dell’Aquila. A seguire, la firma del Patto di Amicizia tra i Santuari della Misericordia: Porziuncola – Collemaggio. Alle 19 i secondi vespri e alle 21.15 il santo Rosario e tradizionale processione aux flambeaux. Tra gli eventi “collaterali”, il 3 agosto alle 21 “La storia di Francesco”, spettacolo teatrale con la regia di Pino Quartullo e il 4 agosto alle 21.30 il concerto del perdono con “Fratello Sole e Sorella Luna”, serata musicale ispirata alla spiritualità francescana (entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti). (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

