Torna Unto Assisi 2025, con cui si celebra l’olio nuovo e si punta all’oleoturismo: il programma

È tutto pronto ad Assisi per la tredicesima edizione di UNTO (Unesco, Natura, Territorio, Olio), manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva appena franto e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Unto Assisi 2025 – promosso dal Comune di Assisi e in programma dal 26 ottobre al 30 novembre prossimi – è inserito nel cartellone ufficiale di “Frantoi Aperti”, evento nazionale dedicato alla cultura dell’olio di oliva, che porta in Umbria appassionati da tutto il mondo. Tanti gli appuntamenti, fra visite guidate al patrimonio Unesco, degustazioni con esperti del settore, convegni, mostre, trekking e passeggiate culturali, concerti, laboratori, oltre alle immancabili visite gratuite ai frantoi, in cui vivere l’emozione della spremitura e dell’assaggio dell’olio nuovo in bruschetta.

Tra le novità di Unto Assisi 2025, la firma dell’accordo di partenariato con FéXtra, festival dedicato all’olio che si svolge nella città pugliese di Mattinata, per azioni congiunte nella promozione dell’oleoturismo. Un’intesa che vedrà unite non solo le due manifestazioni, ma anche i due Comuni con iniziative concrete per la valorizzazione dell’olio come ponte di pace fra Umbria e Puglia e risorsa per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico. La firma avverrà il 1° novembre, alle ore 16.00, nella Sala della Conciliazione di Assisi. Sarà preceduto dall’incontro “L’olivo, radice di pace”, un momento di confronto tra le due città, al quale interverranno i rispettivi sindaci e assessori a turismo, agricoltura e cultura, gli organizzatori di UNTO e di FèXtra. Si parlerà anche del progetto “Monumenti in cerca di attore”, con Raffaele Niro che leggerà il racconto nato per FèXtra, “Radici di ulivo”.

Il programma di Unto Assisi 2025 è ricco di eventi “a macchia d’olio”, con tante attività ed esperienze organizzate dal Comune, in collaborazione con Pro loco e associazioni del territorio. Numerose le escursioni e le passeggiate culturali con momenti enogastronomici, immersi nella natura e nella bellezza delle frazioni del territorio assisano, il programma dettagliato è su: http://www.untoassisi.it/trekking-e-passeggiate-culturali/

Dal 29 ottobre al 2 novembre, in Piazza del Comune, mostra mercato dedicata all’olio extravergine e ad altri prodotti tipici umbri, come tartufo, salumi, legumi, vino, birra, con protagoniste diverse aziende agricole di Assisi e del territorio. L’esposizione sarà aperta dalle ore 10.00 alle 19.00, con orario continuato e ingresso libero. Un momento inaugurale è previsto per il 30 ottobre alle ore 11.00. Negli stessi giorni, la navetta gratuita di UNTO porterà gratuitamente gli avventori alla scoperta dei frantoi del territorio, dove sarà possibile vedere come avviene la spremitura delle olive e assaggiare l’olio appena franto. La partenza è da Piazza del Comune, alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Sempre dal 29 ottobre al 2 novembre, dalle 10.00 alle 19.00, nella Galleria Le Logge, in Piazza del Comune, mostra dedicata all’artista Claudio Carli, la cui pittura è fortemente ispirata alla natura, a quattro anni dalla sua scomparsa. Qui il 31 ottobre, alle 16.30, letture d’autunno dedicate a bambini e ragazzi, a cura della Biblioteca comunale di Assisi.

Il 31 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00 nella Sala della Conciliazione, spazio ai ragazzi, con momenti dedicati agli studenti delle scuole di Assisi per scoprire, conoscere e degustare l’olio extravergine d’oliva, simbolo di benessere, cultura e identità del territorio. Il primo novembre, alle 11.00, sempre in Sala della Conciliazione, ci sarà un appuntamento speciale: l’assegnazione del “Premio Falchetti”, nato nell’ambito di UNTO, per onorare la memoria di Federico Falchetti, giovane assisano, già responsabile dell’ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia, zona di Assisi, scomparso prematuramente. L’obiettivo dell’iniziativa, rivolta a studenti e aziende della zona che si sono distinte nella valorizzazione del proprio prodotto e del territorio, è quello di sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente.

E ancora, il 1° novembre, visite guidate alle Domus Romane di Assisi (ore 12.00) e alla mostra di “Peace on Earth” di Banksy alla Rocca Maggiore (ore 15.00), in collaborazione con Opera Laboratori. In programma a Unto Assisi 2025 anche degustazioni sensoriali e gratuite di olio, guidate da esperti: 2 novembre, ore 11 e ore 16, nella Sala degli Emblemi del Palazzo Comunale. UNTO è anche musica, con concerti a ingresso libero, durante i giorni della mostra mercato, tutti nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale: il 31 ottobre, ore 17.00, Mosè Chiavoni duo jazz; 1° novembre, ore 18.15, Sandro Paradisi Trio; 2 novembre, ore 17, Andrea Rellini duo. Per tutto il periodo di Unto Assisi 2025, fino al 30 novembre 2025, ristoranti e negozi alimentari di Assisi, aderenti all’iniziativa, proporranno una particolare forma di accoglienza, con sconti e degustazioni di bruschette all’olio nuovo. (AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

