Il futuro nelle radici: alla Cittadella di Assisi un omaggio a don Giovanni Rossi

La Cittadella Laudato Si’ di Assisi ha ospitato sabato 25 ottobre l’iniziativa “Il futuro nelle radici”, promossa dalla Pro Civitate Christiana nel cinquantesimo anniversario della morte di don Giovanni Rossi, fondatore dell’associazione e tra le figure più originali del rinnovamento ecclesiale del Novecento.

L’evento si è aperto con l’inaugurazione della mostra “Radici”, dedicata al percorso umano e spirituale di don Rossi e alla nascita della Civitate come laboratorio di fede, cultura e dialogo. A seguire, la riflessione dello storico del cristianesimo Giovanni Vian, che ha approfondito la visione del sacerdote milanese e il suo contributo alla vita della Chiesa italiana. «Quando nel 1939 don Giovanni giunse ad Assisi – ha ricordato Vian – portò con sé un’idea nuova di laicato cristiano: non semplici fedeli, ma laici apostoli, capaci di agire nella cultura, nell’arte, nel teatro e nel cinema per leggere e testimoniare la fede nel mondo contemporaneo». Nelle pagine della rivista La Rocca, da lui fondata, Rossi indicava tre pilastri per la Pro Civitate Christiana: la centralità dell’eucaristia, la fedeltà al Papa e il dialogo libero da condizionamenti di orientamento e di ambito. Un progetto, ha spiegato Vian, che seppe anticipare molti dei temi che sarebbero poi emersi nel Concilio Vaticano II: la corresponsabilità dei laici, la valorizzazione della cultura come via di evangelizzazione, la tensione tra fede e modernità.

Nel momento dei saluti istituzionali, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha voluto esprimere la propria gratitudine alla Pro Civitate Christiana «per essere un luogo dove i laici, anche quelli che si impegnano in politica, si sentono accolti e valorizzati, parte di quella comunità tutta che è la Chiesa». Un riconoscimento al ruolo della Cittadella come spazio di incontro e confronto tra mondi diversi, capace di unire radici spirituali e impegno civile. L’assessore Donatella Casciarri, in rappresentanza del Comune di Assisi, ha sottolineato il valore che la Cittadella ha avuto e continua ad avere per la città: «Un luogo dove il mondo religioso e quello laico si incontrano, dove il pensiero ha spesso preceduto i tempi, e dove generazioni di giovani hanno trovato un’occasione di lavoro e di crescita». Il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, ha ricordato l’impronta spirituale di don Giovanni Rossi: «Le radici della Pro Civitate sono nella preghiera e nel Cristo al centro. Don Giovanni era un uomo che guardava il futuro e, spesso, ci azzeccava. Anche Pasolini trovò qui ispirazione per la sua visione cinematografica del Vangelo».

A concludere la serata de Il futuro nelle radici, la testimonianza del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, che ha espresso un ricordo affettuoso e personale: «Don Giovanni e la Pro Civitate hanno rappresentato un punto di riferimento per la Chiesa italiana, un luogo di grande preparazione e di interpretazione del Concilio». Un legame, quello tra la famiglia Zuppi e la Cittadella, che affonda anch’esso nelle radici: il padre del cardinale, Enrico Zuppi, fu assistente ecclesiastico di don Giovanni Rossi, condividendone lo spirito di rinnovamento e la passione per una Chiesa viva nel mondo. L’incontro, coordinato da Mariano Borgognoni, presidente e volontario della PCC, si è chiuso con un momento conviviale. Domenica 26 ottobre, la celebrazione eucaristica in memoria di don Giovanni Rossi ha rinnovato il legame profondo tra il fondatore e la città serafica, riaffermando la vocazione della Cittadella Laudato Si’ come spazio di dialogo, accoglienza e formazione cristiana.

