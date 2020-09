Un mondo a colori, sabato 26 ad Assisi la presentazione del docufilm su Marianna Boccolini

La ditta Imprinting – su un progetto di p. Massimo Reschiglian, francescano e superiore del Santuario di San Damiano, e della mamma Maria Letizia – ha prodotto un video docufilm di circa un’ora, intitolato Un mondo a colori, su Marianna Boccolini. “Lo presenteremo integralmente alla Domus Pacis (Auditorium) sabato 26 settembre nel pomeriggio. Il video è un messaggio di speranza, di gioia e amore, è un annuncio di fede per giovani e adulti, e racconta la vita e la testimonianza di fede e servizio della giovane narnese, attraverso interviste di amici e conoscenti. Saremmo tanto contenti se potesse raggiungere molte persone, soprattutto i giovani, particolarmente desiderosi di persone autentiche e riuscite. All’uscita dall’auditorium, il video sarà disponibile in DVD”.

In Un mondo a colori – spiega padre Reschiglian – raccontiamo la storia di una giovane narnese, Marianna Boccolini (1992-2010), attraverso i suoi scritti e le testimonianze dirette di amici e conoscenti. Un messaggio che fa riscoprire la preziosità del dono della vita e il senso che la stessa acquista nel momento in cui viene donata agli altri nell’amore, nella compassione e nel servizio. Come diceva Marianna, ‘Se tutto questo si realizzasse davvero, riuscirei finalmente a vedere il mondo a colori!'”.

Padre Reschiglian ha già scritto una biografia su Marianna Boccolini (1992-2010), una giovane narnese che, dopo la sua improvvisa scomparsa nell’estate del 2010, ha attirato l’attenzione di molti per la profondità dei suoi scritti, la sua sapienza e gioia di vivere, la capacità di vivere relazioni improntate alla passione per la verità, la giustizia, l’amore agli emarginati e la fede nel Signore.

La biografia di Marianna Boccolini raccoglie testi – alcuni inediti – tratti dai suoi scritti più intimi e testimonianze dirette di amici, educatori e conoscenti, che la ritraggono come giovane innamorata della vita, che ama “non pretendendo di essere amata”, convinta, come lei stessa afferma, che “la pace, la gioia, la bontà inizia nei piccoli luoghi, inizia da noi”, e che “saper guardare le piccole cose con attenzione apprezzandole ognuna come un grande dono di Dio, così come saper guardare alle grandi cose della vita, non potrà che condurre lontano, nel Regno dei cieli”.