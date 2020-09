Una rosa per Norma 2020, sabato 5 ottobre a Santa Maria degli Angeli

Si svolgerà sabato 5 ottobre 2020, alle ore 15, in via Martiri delle Foibe a Santa Maria degli Angeli, l’iniziativa Una rosa per Norma 2020, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio che intende onorare la memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito. Ne dà notizia il Comitato 10 Febbraio di Assisi. A Una rosa per Norma 2020 è stato concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale .

“Con questa cerimonia – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio locale – vogliamo ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa ‘Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio’”.

Norma Cossetto, 24 anni, uccisa e infoibata durante la rivolta contadina antifascista scoppiata in Istria all’indomani dell’8 settembre 1943, è stata insignita dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, su proposta del deputato Franco Servello e di altri esponenti di Alleanza Nazionale, della Medaglia d’oro al merito civile con la seguente motivazione: “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e amor patrio. 5 ottobre 1943. Villa Surani, Istria”. Un martirio, quello di Norma Cossetto, che è stato raccontato nel film “Red Land”, trasmesso dalla Rai e che ha avuto un ottimo successo di pubblico anche nelle sale cinematografiche.