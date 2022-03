Universo Assisi 2022 non si farà: l’appuntamento si sposta al 2023 (VIDEO)

Nato tra le polemiche nel 2017 per un concerto al Mortaro che mobilitò ambientalisti e cittadini – l’evento venne poi spostato agli Stazzi – e continuato tra le polemiche per i costi e la scarsa resa (vista la carente comunicazione), Universo Assisi è fermo da due anni e non si farà neanche nel 2022. Tornerà nel 2023, stando almeno a quanto anticipato dall’assessore Fabrizio Leggio, con una formula un po’ rinnovata.

Negli ultimi due anni in cui si è fatto (e soprattutto nell’edizione 2019, costata, secondo gli strali dell’allora assessore Pettirossi, 400.000 euro, di cui 300.000 a carico del Comune), Universo Assisi ha mischiato eventi di richiamo tra architettura e arte e attualità, spettacolo musica e teatro, con ospiti del calibro di Michael Nyman, Mogol, i Subsonica, politici nazionali e grandi firme dell’architettura, ma anche iniziative di riscontro pari a zero come gli incontri sulle tesi di laurea o sull’arredo urbano di Assisi che – comunicazione o meno – hanno scarsissimo appeal turistico. (Continua dopo il video – link diretto)

Come anticipato dall’assessore Fabrizio Leggio durante AssisiNews inStudio, “Universo Assisi 2022 non si farà, non eravamo nelle condizioni di poterlo fare, neanche per quanto riguarda le possibilità di bilancio. Non pensiamo di doverlo accantonare del tutto, vorremo riproporlo nel 2023, in una formula riveduta e corretta anche alla luce delle esperienze passate. Vorremmo puntare su architettura e design, togliendo la musica, che è la parte più costosa e meno caratterizzante, anche considerato che di eventi di quel tipo ce ne sono tanti”.

In estate infatti ci sono (tra gli altri) anche Cambio Festival e Riverock, che già propongono concerti per tutti i gusti, senza dimenticare che anche i cartelloni teatrali vedono qua e là la presenza di qualche cantante e che l’anno scorso il Comune ha sperimentato la Lyrick Summer Arena coinvolgendo varie associazioni per la creazione di un cartellone musicale estivo. Dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid 19, si tornerà invece all’ognuno per sé. Spostato Universo Assisi 2022 al 2023 con una formula rinnovata, ci sono solo due certezze: “Vogliamo preparare una buona edizione – conclude Leggio – parlandone anche con il direttore artistico che penso sarà sempre Joseph Grima”.

