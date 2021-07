Visite guidate ad Assisi, gli appuntamenti di fine luglio

Tante visite guidate ad Assisi in questo scorcio di fine luglio. AGTU, il 24 luglio alle 16, organizza San Francesco e la Basilica con gli occhi di Dante: una visita guidata tematica, ricca di suggestioni letterarie e artistiche, nata nell’ambito delle Giornate Dantesche 2021 che celebrano i 700 anni dalla morte di Dante. L’edizione vede il coinvolgimento della città di Assisi e, per la speciale occasione, le nostre guide vi condurranno attraverso un itinerario, all’interno della Basilica di San Francesco, che ripercorrerà le vicende legate a San Francesco e ai celebri artisti citati da Dante. Costo: 10 euro a persona, è previsto inoltre un costo di 2.50 euro per il noleggio degli auricolari e la prenotazione dell’ingresso alla Basilica di San Francesco. Appuntamento ore 16 presso l’ufficio informazioni nella Piazza Inferiore della Basilica. La prenotazione è obbligatoria: info@assoguide.it 075.815228 339.3390103.

Correlato: Cappella della Maddalena, concluso il restauro degli affreschi: doppio evento in Basilica di San Francesco il 22 e il 24 luglio 2021

Sempre il 24 luglio, ma alle 21, AGTU presenta Assisi Inedita in notturna, che “si concluderà con la visita di un luogo privilegiato: il campanile più antico di Assisi, per godere di una vista a volo d’uccello sui tetti della città. Prima, però, vi parleremo del Patrono di Assisi, San Rufino, della sua Chiesa, degli interventi fatti in epoche diverse e delle statue che danno vita alla processione del Venerdì santo. Vi accompagneremo fra i vicoli del quartiere di Perlici, dal nome che incuriosisce, caratterizzato dalla presenza dell’anfiteatro romano e di un opificio ottocentesco di cui rimane traccia solo nel toponimo. L’anello si chiude con la visita al campanile che, con la sua vista, si farà perdonare l’ascesa alla cella campanaria. Appuntamento sabato 24 luglio ore 21, Piazza San Rufino. La passeggiata è agevole, ma si consiglia di indossare scarpe comode Costo: 10 euro a persona, biglietto di ingresso al campanile 1,50 euro. Anche qui la prenotazione è obbligatoria: info@assoguide.it 075.815228 339.3390103.

Correlato: Concerti 2021 ad Assisi e spettacoli: il programma di Assisi On Live

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha in programma tre iniziative per venerdì 23, sabato 24 e venerdì 30 Luglio alle 20.

ASSISI SOTTO LA LUNA – Venerdì 23 Luglio ore 20:45

Quando scende la sera, Assisi si accende di una bellezza nascosta alle luci del giorno. Vicoli, scorci, fontane, arte incastonata nelle vie e sulle piazze… un itinerario affascinante e suggestivo condurrà alla scoperta di un’Assisi meno nota. Partenza davanti San Rufino. La visita finirà davanti alla Basilica di S. Chiara quindi è consigliato il Parcheggio Matteotti.

ALLA SCOPERTA DI UN’ASSISI INEDITA – Sabato 24 luglio ore 17:00

Partendo dal Bosco andremo alla scoperta di alcuni dei luoghi meno note della città, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. La visita guidata condurrà all’Asisium romana e alle monumentali architetture sacre, approfondendo aspetti come l’impronta medievale e i rinnovamenti neogotici. Un percorso arricchito da curiosità e aneddoti che sveleranno il volto inedito di una città di rara bellezza che attrae, stupisce ed emoziona. Partenza dall’ingresso del Bosco sulla Piazza della Basilica Superiore, presentarsi almeno 15 minuti prima.. Parcheggio consigliato Giovanni Paolo II

VISITA ALLA BASILICA DI SAN FRANCESCO – Venerdì 30 luglio ore 15:45

Partendo dal Bosco andremo alla scoperta della Basilica, in un percorso che fonde arte, teologia e francescanesimo, e che consentirà di comprendere le molteplici sfumature di un luogo che dopo più di ottocento anni continua ad essere meta di milioni di pellegrini. Partenza dall’ingresso del Bosco sulla Piazza della Basilica Superiore, presentarsi almeno 15 minuti prima. Parcheggio consigliato Giovanni Paolo II.

Correlato: Eventi estate 2021 ad Assisi, il programma: duecento iniziative per tutti i gusti

Tutte le visite guidate ad Assisi organizzate dal FAI partiranno con un minimo di 8 partecipanti.

BIGLIETTO PER OGNI VISITA:

Intero: € 18,00

Iscritto FAI: € 15,00

Ridotto (6-18 anni): € 9,00

Previa iscrizione al Fai il giorno dell’evento è previsto il rimborso del costo del biglietto.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai seguenti contatti:

Telefono: 075-813157

Mail: faiboscoassisi@fondoambiente.it

Tra le visite guidate del FAI

© Riproduzione riservata