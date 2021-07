Cappella della Maddalena, concluso il restauro degli affreschi: domani la messa nella Basilica Inferiore

Sarà il Cardinale Angelo Comastri a presidere, giovedì 22 luglio alle 17, la celebrazione eucaristica nella Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi. Il momento liturgico si terrà in occasione dell’inaugurazione dei restauri della Cappella della Maddalena, dipinta da Giotto. A conclusione della celebrazione il Cardinale benedirà i lavori conclusi (qui il racconto del restauro e le foto) e la riapertura ai fedeli.

La Cappella della Maddalena è la terza laterale destra nella navata centrale della Chiesa inferiore della Basilica. Commissionata da Teobaldo Pontano, vescovo di Assisi dal 1296 al 1329, fu realizzata da Giotto, che ci lavorò con i suoi allievi molto probabilmente in concomitanza con la realizzazione degli affreschi padovani della Cappella degli Scrovegni. Lungo tutte le superfici della Cappella sono raffigurati episodi della vita della Santa, tratti dal Vangelo di Giovanni e dai racconti della tradizione cristiana.

La celebrazione del 22 luglio presieduta dal Card. Comastri, che si inserisce tra le manifestazioni per l’inaugurazione della Cappella della Maddalena. Sabato 24 luglio alle 17.30, nella sala stampa del Sacro Convento di Assisi, si terrà il convegno “Giotto ritrovato: il restauro della Cappella della Maddalena. Maria di Magdala: ritrovare l’Apostola degli apostoli”. Dopo i saluti iniziali del Custode generale del Sacro Convento di Assisi, fr. Marco Moroni, interverranno tra gli altri: la teologa, Lilia Sebastiani, lo storico dell’arte, Elvio Lunghi, e il Capo Restauratore della Basilica di San Francesco, Sergio Fusetti. Presiede e moderera l’incontro il direttore della rivista San Francesco, fr. Enzo Fortunato. Alle 21 nella Basilica superiore di San Francesco d’Assisi si terrà una particolare serata di teatro e musica. L’autrice e attrice Paola Gatta presenterà un reading musical teatrale su Maria Maddalena, con testi liberamente tratti dalle Sacre Scritture, da “Il primo giorno” di Emilio Bonicelli e dalla “Leggenda aurea” di Jacopo da Varazze, con le musiche originali di Marco Deligia. L’evento sarà introdotto e seguito da brani d’organo dell’organista Piergiovanni Domenighini. I posti disponibili per partecipare alla manifestazione sono limitati, fino ad esaurimento. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sul canale youtube San Francesco Assisi e sulla pagina facebook San Francesco Assisi.

