Assisi città amica degli animali solo a parole: l’appello in una lettera di un lettore

La redazione di Assisi News riceve e pubblica da un lettore una lettera che segnala i pochi servizi in città e nel territorio comunale dedicati agli animali da compagnia.

“Sono un cittadino di Assisi proprietario di due cani. Scrivo prendendo spunto dalle iniziative della Usl Umbria 1 in questo mese di novembre a sostegno dei canili e contro l’abbandono degli animali domestici, per segnalare una situazione che, credo, molti concittadini amanti degli animali condividono con me: nel nostro Comune mancano completamente servizi basilari dedicati ai nostri amici a quattro zampe.

Non esistono aree di sgambamento pubbliche – si legge nella lettera – dove i cani possano correre liberamente e in sicurezza. Nei parchi e lungo le vie cittadine sono rarissimi i cestini appositi per la raccolta delle deiezioni, e mancano i distributori di sacchetti che, anche nel territorio circostante, laddove esistono non vengono quasi mai riforniti. Anche una semplice ciotola d’acqua pubblica, come si trova ormai in tante altre città italiane, estere ma anche umbre, sembra un lusso irraggiungibile ad Assisi.

È paradossale – continua – che una città che si fregia del titolo di “capitale mondiale della pace” e che accoglie migliaia di turisti ogni anno, anche con animali al seguito, sia così poco attenta al benessere e alla dignità dei cani e di chi li accompagna. Io stesso, per poter offrire ai miei cani un minimo di libertà, sono costretto ogni volta a spostarmi fino a Bastia Umbra, dove invece esistono aree attrezzate.

Non si tratta di un capriccio, ma di civiltà, decoro urbano e rispetto reciproco. Una città che si dichiara “animal friendly” dovrebbe dimostrarlo anche con fatti concreti, non solo con slogan o ordinanze o annunci mai divenuti fatti dopo le campagne elettorali. Mi auguro – la conclusione – che l’Amministrazione comunale prenda a cuore questa segnalazione e cominci a progettare spazi e servizi adeguati per i cittadini con animali. Sarebbe un piccolo gesto, ma di grande significato per tutta la comunità”.

