ConfrontiAssisi, nasce ad Assisi un nuovo punto di incontro online

Nasce ad Assisi, nell’imminenza delle elezioni amministrative, il sito on line www.confrontiassisi.it che si occuperà di politica locale e che pubblicherà contributi raccolti per data. ConfrontiAssisi è un punto di incontro per favorire uno scambio ragionato sulle politiche locali del territorio assisano. Non è una lista elettorale, non è un soggetto politico, né ha come scopo la formazione di una linea politica condivisa, ma solo quello di rappresentare lo spettro, il più largo possibile, delle diverse vedute ed analisi, di fornire studi e apporti di esperti, di raccogliere esigenze significative della cittadinanza.

ConfrontiAssisi è promosso da Paolo Ansideri, fondatore di Oicos riflessioni, Alessio Antonielli, responsabile organizzazione eventi Basilica S. Francesco, Gabriele Caldari, esperto di marketing turistico, Sandro Elisei, direttore Sanitario Istituto Serafico di Assisi, Enrico Sciamanna, critico d’arte di Micropolis. Nasce dall’urgenza di creare un posto dove poter dialogare sul governo della comunità locale, dopo aver constatato che, di fatto, non ci sono più luoghi aperti e condivisi di incontro dove si possano scambiare vedute, progetti e analisi. E laddove questi luoghi si aprono, rimangono esclusivamente nell’ambito della dimensione mediatica, che impone ad ogni contenuto la propria natura di brevità, temporaneità e semplificazione.

Nessun contenuto complesso trova spazio nella dinamica della comunicazione corrente, dei social media, poiché la connotazione impressa da questi ai contenuti ne esige la delimitazione sull’attualità con eventuale annessa ed altrettanto istantanea reazione. Ma la politica necessita dell’elaborazione del complesso, della reperibilità di queste elaborazioni, del confronto ponderato delle stesse, pur nella differenza dei principi e valori di riferimento che sono alla base di ogni diversa appartenenza e visione politica. È per questo che il luogo pubblico, facilmente accessibile da chiunque, non può che essere, nelle attuali condizioni storico-sociali, un sito web dove possano essere trattate le tematiche che costituiscono i nodi di confronto politico. Queste tematiche sono state raccolte in macro-aree, indicate nel menù ed al momento sono: Politica, Interventi, Cultura e Turismo, Economia, Urbanistica, Scuola e Formazione, Società, Dati e Statistiche, Documenti

I promotori di ConfrontiAssisi si sono anche dati una linea editoriale che prevede alcuni punti come fattor comune per i contributi

Temi. I temi trattati dovranno afferire alle macro aree individuate. Argomentazione. Le opinioni espresse dovranno essere opportunamente argomentate e giustificate e non essere semplicemente basate su una sequenza di affermazioni. Documentazione. Si dovrà fornire, nei limiti del possibile e del tema trattato, una opportuna documentazione a conforto di quanto sostenuto. Propositività. Il tono dovrà essere propositivo e non di pura contrapposizione. La contestazione di altrui posizioni, dovrà comunque essere basata su principi di argomentazione e documentazione. Nessuna propaganda. Non sarà pubblicato nessun testo di semplice propaganda elettorale.

È stata aperta anche la pagina Facebook ConfrontiAssisi, che informerà sugli articoli in uscita senza volere essere luogo di dibattito. Chi vuole proporre contributi, può farne richiesta all’indirizzo [email protected], il gruppo di redazione la valuterà secondo i criteri sopra indicati. In uscita a giorni il numero zero di cui anticipiamo gli articoli:

Politica

Paolo Ansideri. L’attività politica ad Assisi 2015-2020. Report sulla politica fuori dai periodi elettorali

Cultura-Turismo

Enrico Sciamanna. L’arte e la sua fruizione al tempo della pandemia. Arte, fede e turismo dopo Covid19.

Gabriele Caldari. Breve ricognizione sul rapporto Turismo e Calamità. Indicazioni per la ripresa post pandemica

Interventi

Sandro Elisei. Le intelligenze per il futuro. Sei vie per costruire una società migliore per tutti

Ad oggi sono partner per la comunicazione Assisi News, Sei di Assisi se…, Se’ de ‘J Angeli se …