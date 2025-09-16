Via Raffaello bisognosa di attenzioni: la segnalazione di una lettrice

Assisi News riceve e pubblica la lettera di una cittadina, con allegate delle fotografie, che segnala alcune situazioni “difficili” in via Raffaello alle quali bisognerebbe porre rimedio; la redazione rimane a disposizione per eventuali repliche.

Signor Sindaco, con la presente voglio porre alla sua attenzione quanto sta succedendo sulla strada adiacente alla mia abitazione in via Raffaello a Santa Maria degli Angeli. Da oltre un mese gran parte del fronte strada è stato recintato ad uso cantiere per i lavori di rifacimento rete idrica ecc. Ovviamente questo ha comportato una serie di disagi, sia alla viabilità sia a chi qui abita, mentre a cento metri da qui abbiamo la fortuna di avere una grande piazza adibita a parcheggio per lo più deserta che poteva essere utilizzata facilitando, credo, anche il compito a chi lavora per il cantiere.

Ancora una volta, si è preferito penalizzare una certa zona del quartiere, come se non lo si era già fatto abbastanza, e mi riferisco alla struttura di recente costruzione, oggi inutilizzata e maleodorante per la poca pulizia del portico esterno frequentato dai vagabondi della notte. C’è poi la mancata manutenzione dei giardinetti con relativa fontana, che non ha mai fatto la fontana, perché regolarmente insozzata insieme ai vialetti non ripuliti dagli addetti ai prati nonostante ci si è premurati di farglielo notare più volte.

Inoltre la mancata definizione della segnaletica stradale all’ incrocio nord della zona: arrivati li ci si chiede: ma se vado diritto e punto sul muro, o mi devo fermare? Ma una segnaletica stradale si è fatta invece per ridurre la carreggiata, prevedendo ulteriore parcheggio adiacente ai giardini e in prossimità della curva a gomito….. c’è da fare i complimenti. Evidentemente, ai Signori Sindaci di Assisi, che dovrebbero in nome di San Francesco, essere primi tutori dell’ambiente e del bello, questo non interessa. Amaramente ma cordialmente la saluto, con la speranza che qualcosa cambi.

