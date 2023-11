Alberghiero di Assisi, tornano gli open day in presenza: appuntamento tutti i sabati e poi il 14 gennaio 2024

Open day tutti i sabati con prenotazione e in presenza per l’Istituto Alberghiero di Assisi, senza dimenticare la ‘guida’ online. La scuola assisana si presenta ai potenziali nuovi alunni e oltre alla sezione sul sito www.alberghieroassisi.eu intitolata “Orientarsi”, in cui poter trovare un’ampia rassegna di materiali, video e foto delle attività svolte, tutti i sabati con prenotazione è possibile visitare l’Istituto e i laboratori. Inoltre, per l’intera giornata di domenica 14 gennaio 2024, dalle 9.30 alle 18, sarà possibile visitare la sede di Santa Maria degli Angeli, in via Diaz , n.7 ed 8: oltre alle aule degli alunni, ci saranno momenti dedicati ai laboratori di cucina, pasticceria, sala ristorante, ricevimento e scienza dell’alimentazione.

L’Istituto Alberghiero di Assisi ha lo scopo di preparare lo studente nella specifica professione di esperto enogastronomico e ospitalità alberghiera e di apprendere le tecniche dei mestieri con una qualificata formazione tecnica professionale e generale. Lo studente al termine degli studi (5 anni) ha una competenza di metodi e tecnologie nel settore della produzione di beni e servizi per quanto riguarda le filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Per tutta la giornata del 14 gennaio, nel corso dell’oepn day senza necessità di prenotazione, si potranno scoprire le articolazioni “enogastronomia”, “pasticceria”, “servizi di sala e di vendita” e “accoglienza turistica”, i corsi che preparano i futuri chef di cucina, pasticceri, camerieri e barman specializzati e receptionist specializzati nell’accoglienza.

“Da sempre – spiega la dirigente scolastica, Bianca Maria Tagliaferri – il nostro istituto si conferma tra i primi sul territorio per i brillanti risultati in termini di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro: lo dimostra il caso di Giulio Gigli, nostro ex studente oggi stellato con il suo Une a Capodacqua di Foligno. Un risultato che ci rende orgogliosi, e che è la punta di diamante dei tanti nostri alunni impegnati in percorsi lavorativi coerenti con il loro percorso formativo. In questo momento gli alunni e le famiglie sono chiamati a una scelta importante per il loro futuro e per questo, accanto alle attività online, abbiamo deciso di organizzare un momento conclusivo in cui i futuri studenti e i loro genitori possano osservare e conoscere meglio e da vicino le strutture e le caratteristiche dell’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero, ricco di tante diverse opportunità per crescere e per potersi inserire subito nel mondo del lavoro o proseguire gli studi. Il mio grazie va a tutti gli alunni, ai docenti e al personale Ata nei diversi profili che si impegnano e si impegneranno per far conoscere l’Alberghiero di Assisi”.

(L’Istituto è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

