Anno scolastico 2023-2024 al via in Umbria: si riparte anche ad Assisi e Bastia

Tutti in aula anche in Umbria e ad Assisi e Bastia Umbra, dove è partito ufficialmente, in alcune scuole, l’anno scolastico 2023-2024. La Regione Umbria ha fissato l’avvio ufficiale per il 13 settembre, ma numerose scuole umbre hanno anticipato a oggi – lunedì 11 settembre 2023 – l’inizio delle lezioni; la scuola si concluderà poi l’8 giugno 2024. Per i bimbi tanta gioia di rivedere i loro compagni e per i nuovi arrivati tanta curiosità per i compagni ‘vecchi’ e nuovi. “Particolare” l’accoglienza delle classi prime al Giovanni XXIII (alcune foto nella gallery in basso), con un raduno negli spazi verdi della scuola prima del suono della campanella. Sono stati i bambini delle classi quinte ad accogliere e dare il benvenuto ai nuovi arrivati della classi prime ponendo loro la coccarda sul petto.

Il sindaco Stefania Proietti, l’assessore alle politiche scolastiche Paolo Mirti e la Giunta Comunale di Assisi salutano l’avvio del nuovo anno scolastico 2023-2024: “Da oggi le scuole del territorio accoglieranno i nostri studenti diventando un luogo speciale per imparare, per conoscersi e riconoscersi come polo di una vera comunità educante. Rivolgiamo auguri sinceri di buon lavoro ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale scolastico e a tutti coloro che con la consueta attenzione e competenza si prenderanno cura delle nostre bambine e deli nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Un augurio speciale ai genitori che saranno accanto ai propri figli in questa nuova stagione che si apre”. “L’Amministrazione Comunale – aggiungono il Sindaco e l’Assessore – assicura il massimo impegno ed attenzione per garantire la qualità i servizi scolastici propria competenza e dare la piena attuazione al diritto allo studio”.

Da Bastia Umbra il sindaco Paola Lungarotti e la giunta sottolineano che “Conosciamo il valore delle nostre scuole, dei nostri studenti e per questo l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra mette la massima attenzione a tutte le scuole del territorio e ai suoi fruitori con cura, impegno e costanza, non senza difficoltà, nell’ottica di un progressivo potenziamento dei servizi e delle strutture. Tanti progetti hanno trovato compimento – si legge in una lunga nota di cui Assisi News pubblica una parte – interventi di riqualificazione come la Scuola dell’Infanzia di Costano e Don Bosco, la scuola primaria di 25 Aprile avrà finalmente, dopo tanto patire, l’area esterna attrezzata. Anche la palestra della scuola secondaria di primo grado ‘C. Antonietti’, inagibile causa terremoto, sarà a breve ricostruita, ve lo garantiamo. Sono iniziati i lavori della scuola dell’infanzia, con il trasferimento temporaneo dei bambini in altre sedi scolastiche. Chiediamo alle famiglie ai genitori, ai fruitori di pazientare ulteriormente per poter portare a termine azioni importanti volte al miglioramento/ efficientamento delle strutture scolastiche e conseguentemente di tutti i servizi dedicati”

Nell’anno scolastico 2023-2024 non mancano ovviamente le festività. Fermo restando la possibilità per gli istituti di decidere diversamente, le vacanze di Natale andranno dal 22 dicembre al 7 gennaio (compresi) e quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile. Ci sono poi i ponti del 2 novembre e dell’8 dicembre (che è venerdì e ingloba anche il sabato). Ci sono poi le festività nazionali, oltre a quelle di Natale e Pasqua: 1 novembre 2023: Tutti i Santi; 8 dicembre 2023: Immacolata concezione, 25 dicembre 2023: Natale; 25 aprile 2024: Festa della Liberazione; 1 maggio 2024: Festa del Lavoro; 2 giugno 2024: Festa nazionale della Repubblica.

