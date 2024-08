Arriva la summer school “Nutrire l’anima: il cibo come spazio d’arte e luogo di incontro tra culture e religioni”, una iniziativa del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con “Fratello cibo”, per l’a.a. 2023-2024. Un percorso che propone un’innovativa esplorazione del cibo, considerato non solamente come elemento legato alla nutrizione, ma anche come veicolo di espressione artistica, dialogo interculturale e interreligioso. Le scadenza delle domande per essere ammessi è il 21 agosto, il corso si terrà ad Assisi, a Palazzo Bernabei.

Gli obiettivi del dialogo interdisciplinare. Il corso Nutrire l’anima intende promuovere una riflessione sul cibo quale luogo di incontro e dialogo tra religioni e culture, con particolare attenzione al valore relazionale delle forme di convivialità che vi sono connesse. Il percorso formativo, dal carattere filosofico, assume una prospettiva interdisciplinare sul tema, proponendo un dialogo tra ambiti differenti quali quello storico, antropologico, psicologico, artistico. Fornisce competenze relative all’evoluzione culturale del significato del cibo, della sua rappresentazione e dei luoghi di convivialità quali spazi di incontro tra religioni, sviluppando una riflessione che dal mondo antico giunge fino all’epoca contemporanea. I principali nodi tematici trattati riguarderanno le implicazioni di carattere religioso, antropologico, psicologico e artistico. A conclusione del percorso formativo è in programma la realizzazione dell’omonimo convegno internazionale che, ancora con un taglio interdisciplinare, si propone di indagare l’articolazione tra convivialità, arte e religioni, nonché il carattere etico del cibo.

Le domande, tra ammissioni, requisiti e scadenze. Il corso si articola in 3 crediti formativi e si propone di fornire competenze specifiche in ambito filosofico, antropologico e psicologico ai laureati di primo livello (classi di Laurea in L- 5, L-24, L-40) e iscritti alle Classi di Laurea Magistrale nell’ambito delle scienze umane (LM-78; LM-51; LM-1). Il Comitato Scientifico può ammettere, inoltre, possessori di titoli appartenenti ad altre classi, previa valutazione dei curriculum formativi, riconosciuti idonei sulla base delle modalità di ammissione. Saranno ammessi alla frequenza del corso uditori nella percentuale massima del 20% dei partecipanti, anche a Corso avviato. Agli uditori sarà rilasciato un l’attestato di partecipazione firmato dal Direttore del Corso. La documentazione relativa alla domanda di partecipazione, comprese le informazioni, è reperibile online a questo link. L’invio della candidatura è previsto entro il termine perentorio delle ore 13 del 21 agosto 2024, seguendo le istruzioni contenute nell’Allegato 1.

© Riproduzione riservata