10 Ottobre 2025

Assisi e i suoi studenti protagonisti a Uno Mattina in famiglia

Assisi e gli studenti dell’Istituto Alberghiero protagonisti di “Uno Mattina in famiglia”, popolare trasmissione televisiva in onda il sabato su Rai1. Alcuni ragazzi sono stati infatti ospiti della rubrica “Pomeriggi creativi a scuola”, spazio dedicato ai giovani e alle loro attività scolastiche pomeridiane. Le immagini sono state registrate nei giorni scorsi all’interno della scuola, considerata un’eccellenza nella formazione legata a servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Gli studenti hanno incontrato Stefano Pieri, psicologo e conduttore del format, che ha posto diverse domande sul loro impegno a scuola, sulle loro emozioni, sul ricco ventaglio di attività pomeridiane collegate al percorso formativo. Tra le iniziative presentate, gelateria, corso di birra artigianale, sushi, pasticceria moderna, lievitazione e impasti speciali, laboratorio di alimentazione, l’arte di preparare cocktail. Oltre a raccontare sogni e auspici per il loro futuro, i giovani dell’Alberghiero hanno anche cucinato e dato prova delle loro diverse abilità, promuovendo anche Assisi e le sue risorse enogastronomiche.

Alla registrazione ha assistito anche Scilla Cavanna, assessore alla scuola e alle politiche educative del Comune di Assisi, che ha sottolineato come “l’Alberghiero di Assisi rappresenti un’eccellenza, che offre a ragazze e ragazzi l’opportunità di costruirsi un futuro concreto, attraverso una formazione di alto livello, anche con corsi specifici e laboratori, che promuovono non solo competenze professionali, ma anche motivazione e inclusione sociale”.

Uno Mattina in famiglia – condotta da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli – andrà in onda sabato 11 ottobre 2025, alle ore 10.09, su Rai 1. La rubrica è a cura di Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, in arte “Psicologo della strada”, per la regia di Andrea Rispoli.

