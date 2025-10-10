Marcia della Pace 2025, ad Assisi acceso un fuoco ed esposta una foto realizzata dagli studenti. Domenica la eco bandiera da record (foto)

Tutto pronto ad Assisi per la Marcia della Pace 2025: questa mattina (10 ottobre, ndr) è stato acceso, in piazza del Comune, il “Fuoco della Pace”. Si tratta un fuoco che arderà ininterrottamente, giorno e notte, in piazza del Comune, fino al passaggio della Marcia per la Pace, in programma il 12 ottobre. Sarà alimentato e custodito da volontari provenienti da realtà laiche e religiose di tutto il territorio, da cittadini, rappresentanti delle istituzioni, religiosi e laici, che si alterneranno con una turnazione continua. È stato acceso dal sindaco Valter Stoppini e dal vescovo mons. Domenico Sorrentino, presenti tutti i componenti della Giunta comunale di Assisi, la presidente del Consiglio comunale, la vicepresidente della Provincia di Perugia. All’evento hanno partecipato anche diverse scuole della città. Il fuoco rappresenta un messaggio di speranza e un invito a costruire tutti insieme la pace. È un’iniziativa promossa dalle associazioni ProCivitate Christiana, Movimento dei Focolari Italia, Agesci Assisi1 e Fraternità Evangelii Gaudium, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Assisi e della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, in preparazione alla Marcia per la Pace.

Sempre stamattina e nell’ambito della Marcia della Pace 2025, sulla facciata del palazzo municipale, è stata esposta un’immagine fotografica molto evocativa, realizzata dagli alunni della classe 4ª D del Liceo Scientifico di Assisi, vincitrice del primo premio del concorso “Franco Aristei 2025”, indetto dall’AVIS di Assisi per sensibilizzare la comunità sulla necessità della pace fra Israele e Palestina. “L’immagine proposta si basa sulla convinzione che la donazione del sangue possa andare al di là deI concetto di sesso, religione, etnia e cultura”, spiegano gli alunni dell’attuale 5 D coordinati dal professor Federico Della Bina. “La foto ha come soggetto due braccia affiancate dipinte con le bandiere di Israele e Palestina, due Nazioni in conflitto. Il nastro rosso che lega le braccia richiama il colore del sangue, un elemento universale che ci accomuna tutti. La donazione del sangue diventa un atto di solidarietà capace di superare ogni barriera e dimostra che, nonostante tutte le differenze, tutti gli uomini sono uguali di fronte al bisogno di salvare la vita. L’idea degli studenti della classe 4D (Liceo Scientifico Assisi) a.s. 2024-25, che non vuole essere utopica, è quella di immaginare la donazione di sangue tra un palestinese ed un israeliano. Un gesto che rafforza in maniera sconfinata il concetto del donarsi; donarsi ad un “nemico” per riconciliarsi nel nome della solidarietà e dell’amicizia. Un atto che tende ed aspira ad una società/civiltà di altissimi valori etici e morali”.

Una eco-bandiera collettiva della pace lunga 130 metri, realizzata da oltre mille cittadini fra bambini e persone fragili, sarà srotolata ad Assisi il 12 ottobre prossimo, in occasione della Marcia della Pace 2025, sulla suggestiva “Strada Mattonata” dove transiteranno i marciatori. L’evento – promosso dall’artista tifernate Moira Lena Tassi, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Assisi – si terrà dalle ore 11.00 alle 14.00, in via Ludovico da Casoria 7, lungo il percorso che unisce le basiliche di Santa Maria degli Angeli e di San Francesco. L’idea è quella lanciare un messaggio di speranza, attraverso un’opera d’arte e solidarietà stesa su uno degli ultimi tratti della Marcia della Pace, che vede la partecipazione di migliaia di persone da ogni parte d’Italia e del mondo.

Il grande drappo colorato verrà dispiegato da volontari dell’associazione Templari Oggi, a partire dall’altezza dell’Istituto Teologico di Assisi. Fa parte del progetto “Visioni senza tempo: tra umanità e sogni di speranza con la Eco-Bandiera Collettiva della Pace più lunga del mondo”, ideato più di un anno fa da Moira Lena Tassi presso l’Open Air Museum Italo Bolano di Portoferraio, trovando domenica prossima ad Assisi una collocazione ideale. Realizzata interamente con lenzuola bianche riciclate – molte provenienti dai corredi delle nonne, simbolo di memoria e continuità – la bandiera è diventata una voce corale planetaria. Ha coinvolto soprattutto bambini e giovani studenti italiani, spagnoli, polacchi, indonesiani e palestinesi, ma anche anziani e persone fragili di ogni età e provenienza, in un abbraccio di pace e solidarietà oltre i confini geografici e culturali. Ad oggi, sono oltre mille i partecipanti che hanno contribuito al progetto, che resta aperto con l’auspicio che la bandiera possa continuare a crescere, unendo popoli e generazioni.

“Si tratta di un’iniziativa importante – sottolinea Valter Stoppini, sindaco di Assisi – che abbiamo accolto con gioia. È evocativa dei temi più cari alla città di San Francesco: pace, fratellanza, concordia tra i popoli. Un modo originale e creativo per attrarre l’attenzione su questi valori, attraverso l’arte e la spontaneità dei più piccoli”. “Tutti i disegni e i pensieri presenti – sottolinea Moira Lena Tassi – sono stati creati esclusivamente da bambini e persone fragili. Un progetto autentico, puro, libero da ogni artificio, che nasce dall’innocenza e dalla vulnerabilità, ma anche dalla forza di chi ogni giorno affronta difficoltà visibili e invisibili. In questo risiede la sua verità e la sua potenza: un messaggio che parla direttamente al cuore e che spero arrivi anche a quello dei potenti della terra”.

Intanto sono stati resi noti i divieti in vista della Marcia della Pace 2025 (che si terrà domenica 12 ottobre) – qui è possibile scaricare l’ordinanza con tutti i dettagli:

SANTA MARIA DEGLI ANGELI

DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE – per tutti i veicoli dalle ore 18:00 del giorno 11 ottobre alle ore alle ore 17.00 del 12/10/2025 e comunque sino al termine della manifestazione, sulle seguenti strade e piazze: Piazza Martin Luter King. – Piazza Garibaldi.

DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE – per tutti i veicoli dalle ore 07:00 alle ore 17.00 del 12/10/2025 e comunque sino al termine della manifestazione, sulle seguenti strade e piazze: Piazza Porziuncola (area di sosta in fondo ai giardini della basilica di S.M.Angeli), Via Patrono d’Italia, Via Becchetti :

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

dalle ore 07,00 alle 18:00 e comunque secondo le necessità e l’impegno delle strade da parte dei

pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S., del 12/10/2025, sino al termine della marcia, nelle

seguenti strade:

Via Patrono d’Italia dalla intersezione con Via Los Angeles alla intersezione con Via Protomartiri

Francescani.;

dalle 10,00 alle 18:00 e comunque secondo le necessità e l’impegno delle strade da parte dei

pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S., del 12/10/2025, sino al termine della marcia, nelle

seguenti strade:

Via Ponte Rosso dalla intersezione con Via Cimabue a Via Los Angeles; Via Los Angeles dalla

intersezione con Via IV Novembre al confine con il comune di Bastia Umbra , Via Ermini dalla rotonda

di Via Toti a Via Los Angeles; Via Becchetti (Via Duca degli Abruzzi e Via della Conciliazione senso unico

alternato con precedenza in uscita);

dalle 12,30 alle 18:00 e comunque secondo le necessità e l’impegno delle strade da parte dei

pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S., del 12/10/2025, sino al termine della marcia, nelle

seguenti strade:

Via Patrono D’Italia.

DIVIETO DI ACCESSO

dalle ore 10.00 alle 18, 00 (e comunque secondo le necessità e l’impegno delle strade da parte

dei pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S.) del 12/10/2025, sino al termine della marcia

in:

Via Tescio dalla intersezione con Via Maratona direzione Via Ponte Rosso, eccetto residenti e utenti

delle attività economiche di Santa Maria Degli Angeli.

dalle 12,30 alle 18:00 e comunque secondo le necessità e l’impegno delle strade da parte dei

pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S., del 12/10/2025, sino al termine della marcia, nelle

seguenti strade:

Via Tescio dalla intersezione Via Isola Romana (ponte sul Tescio), eccetto residenti e utenti delle

attività economiche di Santa Maria Degli Angeli, Via Isola Romana e Via Ospedale delle Pareti eccetto

residenti e utenti delle attività economiche della strada, Via Maratona da Via Tescio eccetto residenti di

Via Maratona, Via di Valecchie da Via Francesca (direzione Nord), Via Francesca da Via Di Valecchie;

Via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con Via San Vetturino, Piazza

Dante Alighieri da Via D’annunzio, Via D’Annunzio da Via Santa Maria Maddalena (eccetto utenti diretti

alla Stazione FF.SS. e residenti dell’aree di Via Patrono 43 e Via Maratona – attraversamento assistito –

da Via Carducci) , Via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione Via Patrono d’Italia) e in tutte le

traverse che confluiscono in Via Patrono d’Italia

Sono sospese dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 12/10/2025 e comunque sino al termine della

manifestazione, tutte le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi ed attività

commerciali, con tavoli/seggiole/ombrelloni e fioriere in Via Becchetti.

I titolari dovranno provvedere alla rimozione totale dell’occupazione.

ASSISI

DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE – per tutti i veicoli :

dalle ore 18,00 del giorno 11 ottobre sino alle18,00 del giorno 12 ottobre nelle seguenti Piazze:

Piazza Vescovado.

dalle ore 08,00 alle ore 18,00 del giorno 12 ottobre e comunque sino al termine della

manifestazione, sulle seguenti strade e piazze:

Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro,

Piaggia San Pietro , Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco, Largo Gregorio IX, Via

Padre Domenico Stella, Via Merry del Val, Via Giorgetti, Via San Francesco, Via Fortini, Piazzetta Verdi,

Via Portica e Piazza del Comune (fronte all’Ufficio Turismo), Via S. Rufino, Via S. Gabriele

dell’Addolorata (tratto sino alla farmacia), Piazza S. Rufino, Via del Turrione, Via Porta Perlici, Via della

Rocca (eccetto autorizzati per la manifestazione), Piazzale della Pace – Rocca Maggiore (slarghi laterali

alla strada, eccetto autorizzati per la manifestazione).

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE :

dalle ore 10,00 alle 18:00 per tutti i veicoli e comunque secondo le necessità e l’impegno delle

strade da parte dei pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S., del 12/10/2025, sino al termine

della marcia, nelle seguenti strade:

Via Merry del Val, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via San Francesco, Via

Fortini, Piazzetta Verdi.

dalle ore 13,00 alle 18:00 per tutti i veicoli e comunque secondo le necessità e l’impegno delle

strade da parte dei pedoni, valutate anche dalla autorità di P.S., del 12/10/2025, sino al

termine della marcia, nelle seguenti strade:

Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Via Vittorio Emanuele II (tratto Via Padre

Giorgi a Via Marconi), Piazza Giovanni Paolo II, Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro,

Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco, Via Portica, P.zza del Comune, Corso

Mazzini, Piazza S. Rufino, Via Porta Perlici e Via della Rocca (eccetto i veicoli autorizzati per la

manifestazione) , Via del Turrione, Borgo Aretino (i veicoli in sosta sono autorizzati ad uscire da Porta

Nuova in senso contrario di marcia, Via Santa Chiara.

dalle ore 08,00 alle 10,30 e dalle 13,00 alle 18,00 del 12/10/2025 e comunque secondo le

necessità, valutate Anche dalla autorità di P.S., in relazione agli eventi che si svolgono presso il Santuario della Spogliazione, eccetto residenti del centro storico, nelle seguenti strade:

Via S.Agnese, Via Cristofani, P.zza Vescovado.

dalle ore 10,30 alle 13,00 del 12/10/2025. eccetto i residenti di Via S. Agnese e Via Cristofani ,

che usciranno dal centro storico da Via Bernardo da Quintavalle e comunque secondo le

necessità, valutate Anche dalla autorità di P.S., in relazione agli eventi che si svolgono presso il

Santuario della Spogliazione, nelle seguenti strade:

Via S.Agnese, Via Cristofani, P.zza Vescovado.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA:

per tutte le strade non comprese tra quelle sopra riportate e comunque dopo le ore 18,00 vige

la seguente regolamentazione:

dalle 10,00 alle 20,00, all’interno della Z.T.L. per tutti i veicoli, eccetto: veicoli dei residenti del

centro storico di Assisi titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L – i

veicoli diretti alle farmacie nei giorni e negli orari di apertura – dei turisti con prenotazione

alberghiera diretti ad alberghi del centro storico – dei locatari e dei proprietari di immobile ad uso

abitativo e degli utenti con disponibilità di garage titolari di relativa autorizzazione alla

circolazione all’interno della ZTL – del trasporto pubblico – dei portatori di handicap– mezzi di

servizi di interesse comune (Asl – Comune – Raccolta Rifiuti- Umbria Acque – soccorso).

*** *** ***

ITINERARI ALTERNATIVI PER ASSISI ED ESODO

durante le fasce orarie di interdizione della circolazione: S.S. 75 – USCITA RIVOTORTO – S.R.

147 Frazione Viole – Via Madonna dell’Olivo;

il carico scarico dei bus turistici avverrà al parcheggio di Porta Nuova raggiungibile

secondo l’itinerario sopra indicato, mentre la sosta avverrà nelle aree nei presi

dell’Uscita Santa Maria SUD- Via Cascianelli;

la carreggiata di Via Marconi dalla intersezione con la S.R 147 a Porta San Pietro verrà divisa

per consentire l’esodo dei residenti da Porta San Pietro e degli utenti in sosta nel parcheggio di

Giovanni paolo II.

*** *** ***

Sono sospese dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 12/10/2025 e comunque sino al termine della

manifestazione, tutte le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi ed attività

commerciali, con tavoli/seggiole/ombrelloni e fioriere in Piazza del Comune, Via San Francesco,

Via San Rufino.

