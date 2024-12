Biglietto di Natale sul Cantico delle Creature, premiate le scuole vincitrici (foto)

È andato alla classe 3ª/A del Liceo economico “Sesto Properzio” il primo premio del concorso di idee, indetto dal Comune di Assisi e rivolto alle scuole della città, per l’esecuzione di un biglietto di Natale sul Cantico delle Creature, che sarà inviato ai governanti di tutti gli Stati del mondo, a firma del sindaco Stefania Proietti. La premiazione è avvenuta il 5 dicembre, nella Sala della Conciliazione, presenti, fra gli altri, il primo cittadino e l’assessore alla formazione Paolo Mirti, che hanno incontrato scuole e studenti aderenti all’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale per il secondo anno consecutivo, per costruire la cultura del dialogo e della pace a partire dai più giovani. In tutto sono stati presentati 34 lavori, selezionati da una commissione interna al Comune di Assisi.

La classe vincitrice ha presentato un biglietto di Natale sul Cantico delle Creature che vede in primo piano la figura di San Francesco, incastonata nel rosone colorato della basilica di Assisi, con un ramo d’ulivo e una colomba simboli di pace. Tale interpretazione del Cantico delle Creature – scritto dal Poverello di Assisi nel 1225 e che nel 2025 compie 800 anni – è stata riprodotta nel biglietto di auguri, con la frase: “Il coraggio della fraternità illumini l’unica famiglia umana. In questo Natale giunga da Assisi un abbraccio di Speranza e di Pace. Buon Natale”.

Il secondo premio è andato alla 2ª/E del Liceo scientifico annesso al Convitto nazionale, che ha proposto sempre la figura di Francesco d’Assisi tra le icone di “fratello sole e sorella luna”. Questo disegno comporrà il biglietto con gli auguri di Pasqua, che sarà sempre inviato a tutti i Paesi del mondo.

Terzo posto per la classe 4ª/C del Liceo scientifico annesso al Convitto nazionale, che ha presentato un bozzetto che vede strofe originali del Cantico incise nelle finestre stilizzate e colorate della Basilica di San Francesco. I ragazzi che lo hanno ideato supporteranno il Comune di Assisi in un progetto di promozione della città legato all’ottavo centenario della poesia francescana. Alle tre scuole è andato un premio in denaro, da impiegare per attività didattiche. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di merito. I lavori sono stati valutati da una commissione interna al Comune di Assisi.

“Questo progetto – ha evidenziato il sindaco Stefania Proietti – è nato per dire al mondo che la pace è possibile e che tutti hanno un ruolo importante in questa direzione, anche attraverso strumenti e segni di dialogo e pace. In questo contesto, dobbiamo far tesoro delle idee dei nostri giovani, che hanno ben interpretato e colto i valori universali del Cantico di Francesco. Consegnerò personalmente questo biglietto di speranza all’ambasciatore d’Israele in Italia e lo porterò presto anche a Betlemme, dove già lo scorso anno mi sono recata proprio nel periodo di Natale”.

“Il vostro lavoro – ha sottolineato l’assessore Mirti, rivolgendosi agli studenti – e il messaggio di speranza che trasmette è il modo più bello per presentarsi al mondo. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti dell’ampia adesione al concorso, passato dagli 8 iscritti della prima edizione ai ben 34 di quest’anno”.

