Borse di studio per studenti, domande entro il 26 febbraio 2025

Sono disponibili borse di studio, per anno scolastico 2024/2025, a favore di studenti residenti nel Comune di Assisi, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. Il beneficio, erogato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in base a criteri stabiliti dalla Regione Umbria, è destinato alle famiglie con un Isee fino a 10.140 euro. L’obiettivo è sostenere gli studenti nel loro percorso formativo, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica.

Le domande vanno presentate al Comune di Assisi, entro e non oltre il 26 febbraio 2025, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo e allegando documento d’identità del genitore e del minore per cui si chiede la borsa di studio, nonché attestazione Isee in corso di validità.

Le richieste vanno consegnate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza del Comune 10, negli orari di apertura al pubblico. Oppure possono essere inviate tramite Pec, riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Borsa di studio MIM 2024 2025”, seguita dal nome e cognome dello studente interessato.

Il Comune, una volta espletate le procedure previste, trasmetterà le richieste alla Regione, per la redazione della graduatoria regionale e la successiva trasmissione degli elenchi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà all’erogazione del contributo, che è pari a 150 euro.

Tutti i dettagli sul bando delle Borse di studio per studenti sono disponibili sul portale della Regione Umbria, al seguente indirizzo.

Foto di lilartsy | via Unsplash

© Riproduzione riservata