Borse di studio Tommaso Visconti 2024, i vincitori premiati in Comune: i nomi

In una Sala della Conciliazione affollata sono state assegnate le 48 borse di studio intitolate all’ex assessore Tommaso Visconti, erogate dal Comune di Assisi per un valore di 10 mila euro. Un appuntamento importante per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado e in particolare per i 48 ragazzi e ragazze che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico ma anche per la buona capacità di relazione, il sentimento di solidarietà e il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica. Alla cerimonia di consegna delle borse di studio Tommaso Visconti 2024 presenti la moglie dell’ex assessore Rosella Pampanoni Visconti, la figlia e la nipote, e per l’amministrazione comunale l’assessore alle politiche scolastiche.

ELENCO DEI PREMIATI CON LE BORSE DI STUDIO TOMMASO VISCONTI 2024

Primaria Sant’Antonio: Francesca Salzillo, Andrea Simonelli

Primaria Rivotorto: Aurora Draoli, Greta Colantonio

Secondaria I Grado Frate Francesco: Maria Sophia Sensi, Elisa Brahas, Isabella Talia

Primaria Giovanni XXIII: Miriana Lanzi, Nico Mario Durante, Justice Chukwunaemelum Patrick Ogboh

Primaria Patrono d’Italia: Vittorio Furiani, Rebecca Rondini, Iris Calzoni

Primaria Frondini: Linda Sorignani

Secondaria I Grado Galeazzo Alessi: Gianmarco Migliosi, Alba Mullahi, Matteo Bocconi, Bryan Benedetti

Primaria Masi: Giovanni Lepri, Giulia Passeri

Primaria Don Milani: Mia Ortolani, Cristian Caposaldo

Secondaria I Grado Pennacchi: Mariano Gargiulo, Giorgia Davide, Anna Dionigi

Primaria Convitto Nazionale: Sofia Morosini, Maria Elena Cardellini

Secondaria I Grado Convitto Nazionale: Alessandra Tomassetti, Herman Baroni

Primaria Ais; Chiara Trabalza, Lorenzo Salemmi

Secondaria Ais: Gianmarco Angelucci

Primaria Istituto Per Ciechi: Veronica Toppetti

Secondaria Istituto Per Ciechi: Beatrice Bura

Liceo Classico Properzio, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale: Denisa Raluca Zaharia, Pietro Morosi, Maddalena Boco, Simone Famiani, Dalia Duca, Luca Fischi

Liceo Scientifico Convitto Nazionale: Gabriele Caltana, Riccardo Bianchi, Chiara Selva, Matteo Fumanti

Istituto Marco Polo Bonghi: Anna Bigi, Milena Tosti

Istituto Alberghiero: Agnese Marcucci, Francesca Ornelli

