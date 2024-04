Bastia, nuovo incidente grave: novenne in bici investito da un’auto

Un nuovo incidente stradale con un bimbo investito nella zona di via San Rocco. A pochi giorni dalla bimba di 6 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata colpita da un’auto mentre attraversava la strada, stavolta a rimanere ferito è un bimbo di 9 anni che è rimasto ferito mentre percorreva in bicicletta via XVII Giugno.

Il sinistro è avvenuto nella prima serata di lunedì 14 aprile. Il bimbo avrebbe riportato una brutta ferita al volto e un politrauma; resterà in osservazione per qualche giorno al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto oltre all’ambulanza anche la polizia locale per i rilievi del caso.

Foto in evidenza, la zona di via San Rocco dove pochi giorni fa è avvenuto l’altro sinistro. Sullo sfondo c’è via XVII Giugno. Maggiori informazioni nelle prossime ore

