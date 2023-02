Campionati nazionali 2023 della matematica, la squadra del Convitto accede alle finali nazionali

La squadra femminile del Liceo Scientifico di Assisi qualificata alle finali dei Campionati nazionali 2023 della Matematica, in programma a Cesenatico il prossimo maggio. Venerdì 27 gennaio, il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi è stato uno dei tanti “teatri di gara” in cui ha avuto luogo, finalmente in presenza dopo la pausa Covid, l’appassionante e coinvolgente sfida, tutta al femminile, per la classificazione ai Campionati Nazionali della Matematica.

Il Convitto Nazionale di Assisi ha ospitato ben 7 squadre, provenienti da Umbria e Marche, delle 185 partecipanti dislocate su tutto il territorio nazionale, che in contemporanea si sono affrontate nella risoluzione di problemi matematici. Le ragazze della squadra assisana, composta dalla giovanissima studentessa del primo anno Margherita Arena (1C), da Giulia Bernardini (5E), Maria Cristina Bocchini (3D), Agnese Ciccotti (3D), Sara Ranocchia (4D), Chiara Selva (4D) e dal “capitano” Virginia Massini (5F), hanno messo a frutto il lavoro di preparazione, curato dai docenti del Dipartimento di Matematica e dato prova di logica, intuizione e fantasia, grazie alle quali, hanno saputo affrontare con competenza e spirito di collaborazione questa avvincente gara matematica.

La squadra, risolvendo un problema allo scadere del tempo, si è aggiudicata il sesto posto nella sessione composta da 63 squadre totali e è una delle 25 squadre (delle 185 partecipanti) ammesse alla finale nazionale che avrà luogo a Cesenatico nel maggio prossimo. Per il Convitto l’accesso alle finali dei Campionati nazionali 2023 della Matematica è “indubbiamente un grande risultato del quale la responsabile d’istituto del progetto ‘Campionati della Matematica’ prof.ssa Barbara Ceccotti e la responsabile della sede di gara prof.ssa Simona Pieri ringraziano il Rettore D.S. prof.ssa Annalisa Boni e tutto il personale del Convitto Nazionale di Assisi, oltre che lo sponsor d+a S.r.l. per aver fornito le maglie della squadra e il Comune di Assisi per la stampa degli attestati”.

Foto di Antoine Dautry | via Unsplash

