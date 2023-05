Corso di laurea in economia e management del turismo, lunedì 29 la presentazione ad Assisi

Verranno presentate le novità introdotte per stare al passo con i cambiamenti dopo il Covid

Lunedì 29 maggio 2023 presso l’Aula Magna della sede di Assisi di Palazzo Bernabei dell’Università di Perugia si terrà la “Presentazione del Corso di laurea in economia e management del turismo”. Il Dipartimento di Economia presenta le novità introdotte nel corso di studi triennale per stare al passo con i profondi cambiamenti avvenuti nel sistema turistico a seguito della crisi pandemica del 2020-21 e del processo di trasformazione digitale del comparto. La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali delle massime istituzioni accademiche e del territorio e verterà su due momenti chiave: la presentazione della proposta formativa e la tavola rotonda con i principali attori del turismo umbro.

Nella prima parte il Presidente del Corso EMT assieme al direttore del Dipartimento di Economia presenteranno le principali novità introdotte che riguardano il potenziamento della componente manageriale della proposta didattica; l’inserimento di 4 laboratori professionalizzanti (Hospitality Management, Digital Marketing, Revenue Management, Turismo Esperienziale); la riprogettazione dei curricola che assumeranno le denominazioni Hospitality Management e Turismo Esperienziale; la predisposizione di convenzioni e collaborazioni con gli attori del turismo; la valorizzazione dei tirocini formativi effettuati nelle aziende partner del Comitato d’Indirizzo del Corso.

Nella seconda parte si terrà la Tavola rotonda con i componenti del Comitato d’Indirizzo del Corso EMT dal titolo “Lavorare nel turismo: l’importanza delle competenze manageriali”. Alla tavola rotonda i principali attori pubblici e privati del turismo umbro saranno invitati a riflettere sul ruolo ricoperto dalle competenze manageriali nel miglioramento della competitività della destinazione Umbria e delle sue imprese. Dopo il light lunch, offerto a tutti gli intervenuti, gli studenti intervenuti alla presentazione del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo potranno visitare la sede, le strutture per la didattica e incontrare i docenti del corso che si tratterranno anche nel pomeriggio proprio per rispondere alle domande degli interessati.

© Riproduzione riservata