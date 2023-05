Per la donna che entra a far parte del Terz'ordine francescano anche il saluto di Paolo Brosio

Festa grande dagli ex compagni di scuola per Valeria Stefan, terziaria francescana in età adulta dopo un percorso con il terzo ordine francescano di Assisi. Gli ex compagni hanno voluto scrivere ad Assisi News per raccontare la loro gioia.

“Portale pure un bacio da parte mia” e’ quanto ha detto Paolo Brosio, il noto giornalista televisivo, incontrando a S. Maria degli Angeli un partecipante al convivio di Spello organizzato dai compagni di scuola di Valeria Stefan, della “mitica sezione D” dell’Istituto Tecnico Commerciale “Scarpellini” di Foligno.

Paolo Brosio si riferiva alla scelta di vita di Valeria, appena entrata a far parte del Terzo Ordine Francescano, in stretta vicinanza alla sua frequentazione della comunita’ francescana di Assisi, in particolare dopo la recente scomparsa della madre, che lo ha fortemente prostrato.

Così Valeria ha apprezzato il bacio che Paolo Brosio le ha inviato ” a distanza” nel corso del festoso convivio in un ristorante di Spello, organizzato a sua insaputa dai compagni di scuola, ancora fortemente legati fra di loro, nonostante il passare degli anni, anzi, dei decenni.

Tutto era stato previsto in ogni dettaglio per rendere memorabile l’eccezionale giornata che ha fatto convergere a Spello persone da ogni parte d’Italia. Dalla raffinata cura della tavola, suggellato da un segnaposto costituito da un bacio di cioccolato, alla lettura del messaggio rivolto a Valeria diffuso in sala in audio, letto dai compagni riuniti in un’altra sala, fino alla declamazione collettiva dei versi del Cantico delle Creature, la più sublime espressione della poesia e della mistica di S. Francesco, all’abbraccio con Valeria da parte dei suoi compagni, ognuno con una rosa bianca in mano.

Momenti carichi di emozioni per tutti i presenti, ma ancora di più per Valeria, profondamente commossa per l’inaspettato evento, che e’ riuscita, a dire di essere stata vicina all’infarto per la sorprendente valanga di emozioni suscitate nel suo animo e soprattutto nel suo cuore.

Al momento dei doni, tutti i compagni di classe di Valeria, che ha dedicato la sua vita agli ultimi, ai poveri, ai bisognosi, agli emarginati, incarnano quella ” Chiesa in uscita” tanto cara a Papa Francesco, le hanno consegnato un pensiero personale scritto su ogni pagina di un pregevole diario rilegato a mano, riportante Il Cantico delle Creature e accompagnato da un artistico leggio. Così i giorni futuri di Valeria Stefan, da vivere all’insegna della regola francescana, senza peraltro entrare in convento ma restando allo stato laicale nella Comunita’ di Spello che conta 8 professi, saranno scanditi anche dalle pagine firmate dai suoi compagni di scuola, legati ancora di più dalla profonda amicizia, dall’affetto e dal sostegno in questa svolta radicale della sua vita.

Una svolta suggellata nel gennaio scorso con la professione solenne compiuta nella chiesa di S.Severino a Spello, al termine di un percorso vocazionale durato 4 anni. Percorso scaturito in un’esistenza tutt’altro che facile, ma vissuta sempre da Valeria con serenita’, determinazione e disponibilita’ , a partire dai banchi di scuola, quando da lei partiva la soluzione di un compito particolarmente arduo per gli altri. Un’esistenza piena, affrontata con il sostegno di alti ideali che l’hanno condotta fino al passo piu’ importante, la scelta di essere una suora laica francescana. Una scelta di vita opportunamente sottolineata dal memorabile evento conviviale spellano che ha fatto rivivere tutto il calore umano che a 43 anni dal diploma accomuna tutti i ragionieri usciti nel 1980 dalla “mitica sezione D” dello Scarpellini di Foligno.

