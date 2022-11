Eduscopio 2023, lo scientifico di Assisi per il sesto anno consecutivo al top

Ci sono tante scuole di Assisi e la corona per il sesto anno consecutivo di miglior scientifico nella classifica Eduscopio 2023 che segnala le migliori scuole dell’Umbria. Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Sono circa 7.000 le scuole analizzate e i criteri utilizzati da Eduscopio 2023 per stabilire la classifica delle migliori scuole di Italia sono gli esiti universitari (la classifica tiene conto della media dei voti e dei crediti formativi universitari degli ex studenti, ‘apparati’ per far equiparare le diverse difficoltà dei corsi di laurea) e gli esiti lavorativi (che tipo di contratto, di lavoro, di inquadramento e in quale settore economico lavorano gli ex studenti).

Dal 2018, la classifica tiene anche conto della percentuale dei diplomati in regola, ossia chi si diploma senza bocciature. Se la percentuale è alta, la scuola è molto inclusiva e si impegna a portare avanti il maggiore numero di studenti, senza praticare una severa politica di scrematura: così gli studenti hanno percorsi più regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato l’istituto.

Per quanto riguarda la classifica 2023 il miglior liceo classico è l’Annibale Mariotti di Perugia (per il Properzio di Assisi un sesto posto), mentre il miglior liceo scientifico è il Principe di Napoli di Assisi. Al Corriere dell’Umbria la soddisfazione della rettrice Annalisa Boni: “Abbiamo docenti super-preparati e il nostro segreto è una squadra motivata”. Il miglior linguistico è lo Jacopone da Todi (il liceo Properzio si piazza al quinto posto, stesso risultato per il corso in scienze umane dove la palma di miglior liceo va al Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto). È di Assisi invece un’altra scuola top: nella categoria degli istituti tecnici economici il primo posto va al Polo-Bonghi di Assisi, che ottiene anche il quinto posto nella sezione tecnico-economico (per preparsi all’Università), il sesto per Istituto tecnico-tecnologico, e il dodicesimo in tecnico-economico ( in base all’indice di occupazione), mentre l’Alberghiero di Assisi ottiene il quinto posto nel settore professionale-servizi, dove si trova all’ottavo posto anche il Polo-Bonghi di Bastia Umbra. (Continua dopo l’infografica del Corriere dell’Umbria)

Questi i principali giudizi di Eduscopio 2023 (ripresi da Umbria24.it):

Liceo classico: Mariotti di Perugia (75,91), Plinio il Giovane di Città di Castello (73,58), Jacopone da Todi di Todi (72,95), Frezzi-Angela di Foligno (71,1), Tacito di Terni (70,36), Sesto Properzio di Assisi (70,35); a seguire Mazzatinti di Gubbio, Gualterio di Orvieto, Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto e Battaglia di Norcia.

Liceo scientifico: Principe di Napoli di Assisi (80,96), Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto (80,49), Alessi di Perugia (79,25); a seguire Plinio il Giovane di Città di Castello, Italo Calvino di Città della Pieve, Galilei di Perugia, Da Vinci di Umbertide, Salvatorelli-Moneta di Marsciano, Casimiri di Gualdo Tadino, Jacopone da Todi di Todi, Majorana di Orvieto, Marconi di Foligno, Galilei di Terni, Gandhi di Narni, Donatelli di Terni, Mazzatinti di Gubbio.

Liceo di Scienze umane: Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto (59,3), Gualterio di Orvieto (57,92), Mazzatinti di Gubbio (57,1), Pieralli di Perugia (56,53), Properzio di Assisi (56,03); a seguire Frezzi-Angela di Foligno, Gandhi di Narni, Angeloni di Terni, Da Vinci di Umbertide, Jacopone da Todi di Todi.

Liceo linguistico: Jacopone da Todi di Todi (68,76), Pieralli di Perugia (62,1), Donatelli di Terni (61,21), Calvino di Città della Pieve (60,34), Properzio di Assisi (60,74); a seguire Majorana di Orvieto, Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto, Da Vinci di Umbertide, Casimiri di Gualdo Tadino, Bruno di Perugia, Frezzi-Angela di Foligno, Angeloni di Terni.

Istituto tecnico-economico: Polo-Bonghi di Assisi (59,36), Franchetti-Salviani di Città di Castello (59,13), Is Amelia-Narni (57,6); a seguire Scarpellini di Foligno, Cassata-Gattapone, Casagrande-Ces, Capitini-Vittorio Emanuele II-Di Cambio di Perugia, Is Spoleto, Rosselli-Rasetti di Castiglione del Lago, Maitani di Orvieto, Einaudi di Todi.

Istituto tecnico-tecnologico: Gandhi di Narni (61,73), Franchetti Salviani di Città di Castello (56,63), Bruno di Perugia (56,56); prima del Polo Bonghi di Assisi con 51,87 ci sono il Ciuffelli-Einaudi di Todi e il Capitini-Vittorio Emanuele II-Di Cambio di Perugia e a seguire Volta di Perugia, Is Allievi-Sangallo, Cassata-Gattapone di Gubbio e Rosselli-Rasetti di Castiglione del Lago.

I giudizi di Eduscopio 2023 in base ai criteri di occupazione

Tecnico-Economico: Maitani di Orvieto (78,78), Franchetti-Salviani di Città di Castello (75) e Cassata-Gattapone di Gubbio (55,75); prima del POlo-Bonghi di Assisi con 50 punti c’è il Capitini-Vittorio Emanuele II-Di Cambio di Perugia e a seguire il Rosselli-Rasetti di Castiglione del Lago, Einaudi di Todi, Scarpellini di Foligno, Is Spoleto (46,26), Casagrande-Cesi di Terni, Is Amelia-Narni, Mazzini di Magione e il Leonardi di Perugia.

Tecnico-Tecnologico: al vertice della classifica il Rosselli-Rasetti di Castiglione del Lago (68,24), come detto dodicesimo posto per il Polo-Bonghi di Assisi (54,53).

Professionale-servizi: ai primi posti il Marchino di Fabro (72,72), Patrizi-Is di Città di Castello (67,64), Salvatorelli-Moneta di Marsciano (65,21); quinto posto per l’Alberghiero di Assisi (60,23), ottavo per il Polo-Bonghi di Bastia Umbra (47,37).

Professionale-industria e artigianato: prime tre posizioni per Omnicomprensivo di Giano dell’Umbria (80), Ciuffelli-Einaudi di Todi (79,41), Is Orvieto (71,42).

