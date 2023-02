Eletto il consiglio comunale dei ragazzi 2023: Benedetta Battistelli sindaco dei giovanissimi (foto)

Mercoledì mattina si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi 2023. Un momento particolarmente significativo e anche emozionante con tanta partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari della città e delle frazioni, precisamente dalle scuole Frate Francesco, Galeazzo Alessi, Francesco Pennacchi, Convitto nazionale, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School.

Dopo una fitta consultazione tra i 30 studenti votanti, Benedetta Battistelli è stata eletta sindaco in seconda votazione con 17 voti; vice Alisia Mirti; in precedenza era stato eletto presidente del Consiglio Gabriele Camilletti, vice presidente Isabella Talia. Per presentare la candidatura, il neo sindaco dei ragazzi ha illustrato il proprio programma, le idee e le proposte da realizzare, a cominciare dalle iniziative di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente, i progetti per la cultura e per lo sport, gli interventi sulla viabilità del territorio.

Prima delle votazioni, il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha salutato i ragazzi e, nell’augurare buon lavoro al nuovo Consiglio comunale dei ragazzi 2023, si è complimentata per l’impegno: “Fa piacere vedervi e ascoltarvi mentre parlate delle questioni cittadine, a voi sono affidate le speranze del futuro della nostra comunità. Siamo orgogliosi di voi perché sarete al nostro fianco, voi siete i cittadini di domani”. L’assessore alle politiche scolastiche Veronica Cavallucci ha spiegato la distinzione tra Consiglio Comunale e Giunta: “Le funzioni sono diverse, il consiglio è il massimo organo della città che indirizza le scelte dell’esecutivo, la giunta si occupa di amministrare. E’ importante per voi essere qui perché comprenderete le difficoltà e la bellezza di essere rappresentanti dei cittadini”.

La presidente del Consiglio Donatella Casciarri si è soffermata sul ruolo che svolge chi è eletto dall’assemblea: “Il presidente rappresenta tutti i consiglieri e ha il compito di dare voce a tutti, minoranza e maggioranza, perché chi siede qui è stato scelto dalla comunità con la responsabilità di fare il bene della città”. Il capogruppo Paolo Lupattelli ha sottolineato l’importanza di questa esperienza: “Avete una straordinaria opportunità di avvicinarvi alla massima istituzione cittadina, di viverla in prima persona nelle funzioni e nelle dinamiche, di capire come funziona il Comune, di impegnarvi per migliorare la vita di questa comunità”.

© Riproduzione riservata