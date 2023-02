Primarie 2023 del Partito Democratico, si vota anche in Umbria: i seggi ad Assisi e Bastia

Domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie 2023 del Partito Democratico per l’elezione del Segretario nazionale. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 5500 seggi che saranno allestiti in tutta Italia, di cui circa 150 anche in Umbria, 102 in provincia di Perugia e 54 in quella di Terni. Circa 20 mila sono i volontari che permetteranno le operazioni di voto. Tutti i seggi saranno aperti dalle 8 di mattina alle 20 di sera.

Dopo un lungo congresso che si è svolto nei circoli, al quale hanno partecipato anche Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, i sostenitori dei dem (anche non iscritti) sceglieranno chi, tra i candidati Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, prenderà il posto di Enrico Letta alla guida della forza politica di centrosinistra. In Umbria, nel voto dei circoli Pd, il governatore emiliano è in vantaggio di oltre 20 punti su Elly Schlein. Il presidente dell’Emilia Romagna ha raggiunto il 52,68%, pari a 1.594 voti, mentre la deputata si piazza al 30%, con 894 voti. Gianni Cuperlo che ha ottenuto quasi il 16% dei consensi, pari a 480 voti: Malissimo, invece, Paola De Micheli che si è fermata ad appena 58 voti (1,9%).

Per le primarie 2023 del Partito Democratico si mobilitano anche Assisi e Bastia Umbra. Nel Comune di Assisi ci sarà la possibilità di partecipare al seggio sarà allestito presso la sede della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi. “È un momento cruciale per la storia del nostro paese e il Partito Democratico ha il dovere di incarnare i valori del centrosinistra per rinsaldare e ampliare una comunità democratica e progressista. Abbiamo l’occasione di rinnovare l’assetto del nostro partito e porre le basi per un rilancio fondato sul dialogo e sul confronto. Il Partito Democratico ha la responsabilità di essere il protagonista di un’opposizione coraggiosa e di garantire al paese un’alternativa a questo governo di destra. Per fare ciò è necessario partire dalla base. Valorizzare le proprie risorse e unire una comunità attraverso la partecipazione a questi importanti momenti di democrazia. Siamo pronti! Ricordiamo che la votazione è aperta a tutti coloro che vogliono intervenire senza necessariamente essere tesserati”, la nota della segreteria assisana.

A Bastia Umbra si vota invece nella la Sala delle Monache Benedettine (Via Garibaldi – Piazza Mazzini). !”Siamo immersi in un tempo unico e fuori dall’ordinario. È arrivato il momento di reagire e costruire il nostro futuro scegliendo insieme il/la Segretario/a nazionale e la nuova Assemblea nazionale con le Elezioni primarie. L’Italia oggi ha bisogno di una nuova forza Democratica e Progressista, larga e inclusiva, concreta nel fare l’opposizione e coraggiosa nel costruire un’alternativa dentro il Parlamento e nel Paese. Ci attende un lavoro difficile e importante e per questo sarà fondamentale la partecipazione di tutte le democratiche e di tutti i democratici di questo Paese. Solo un nuovo PD forte e unito può affrontare le sfide che abbiamo davanti. Ripartiamo da qui, rinnoviamo la nostra comunità, rendiamola davvero protagonista. E allora l’appello più semplice e sincero è solo questo: partecipate alle Elezioni primarie, scegliamo insieme la nostra nuova classe dirigente. Noi ci siamo. Per rafforzare la nostra democrazia, per rendere più equo e giusto il nostro Paese e per costruire un’Europa più forte”, la nota della segreteria bastiola.

