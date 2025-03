Gara a squadre di matematica, lo scientifico assisano ottiene il pass alle finali nazionali

Sessantatré studenti di 9 scuole superiori (una proveniente da Roma, una da Sansepolcro, le altre dalla provincia di Perugia) si sono cimentati venerdì 7 marzo nella gara a squadre di matematica organizzata dall’università di Genova in collaborazione con l’Unione matematica italiana. Per il secondo anno la sala teatro del Convitto Nazionale di Assisi “Principe di Napoli” è stata campo di gara per la qualificazione alle finali nazionali, che si terranno a maggio a Cesenatico.

Le 9 squadre composte da sette ragazze/i hanno preso posto ai tavoli e si sono poi messe alla prova nel risolvere i 21 quesiti. L’obiettivo è quello di promuovere la collaborazione tra studenti su problemi scientifici, stimolare alla conoscenza e favorire l’aspetto ludico. Anche a quest’anno il risultato tanto atteso è stato raggiunto grazie ad un’ottima prestazione, che ha permesso alla squadra del Liceo Scientifico di Assisi di ottenere il pass per le finali nazionali.

La squadra che rappresenterà la scuola è composta da:

– Broccatelli Francesco (3D)

– ⁠Ciccotti Agnese (5D)

– ⁠Continelli Riccardo (2D)

– ⁠Cortese Dafne (5D)

– ⁠Ghiandoni Edoardo (4C)

– ⁠Ponti Giovanni (3H)

– ⁠Zampa Andrea (5C)

Il percorso di preparazione alla gara a squadre di matematica è stato intenso e impegnativo. Gli studenti si sono allenati tutti i lunedì per due ore, partecipando anche a simulazioni online e ad allenamenti congiunti con altre scuole di tutta Italia. L’alunno Ghiandoni Edoardo, oltre a partecipare alla gara a squadre come membro del team, prenderà parte anche alla Finale Nazionale come concorrente individuale. Questo traguardo rappresenta una grande soddisfazione per lui e un motivo di orgoglio per la nostra scuola.

© Riproduzione riservata