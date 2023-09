Giornata dello sport promossa dai ragazzi, grande successo e partecipazione (foto)

(Flavia Pagliochini) Grande successo e partecipazione (oltre un centinaio i giovanissimi presenti) alla giornata dello sport sport, promossa dai ragazzi del consiglio comunale composto dagli alunni di diverse scuole assisane e pensata per i ragazzi dai 5 ai 14 anni, svoltasi nella palestra della scuola media Galeazzo Alessi di Santa Maria degli Angeli. Un pomeriggio dedicato alla promozione della disciplina sportiva nel territorio coinvolgendo 4 società sportive – di karate, pattinaggio artistico, ginnastica ritmica e dodgeball: Dragoni Karate,A.S. Sant’Egidio – Pattinaggio Artistico, Gymnica Bastia e Asd Average Perugia – per permettere alla società di pubblicizzare la loro disciplina, soprattutto dodgeball, una sorta di versione professionistica della palla avvelenata che dei quattro è lo sport meno conosciuto ma che sta riscuotendo un discreto successo negli ultimi tempi.

Come spiega in una nota il sindaco dei giovanissimi, Benedetta Battistelli, “La giornata dello sport è stata semplice, ma molto significativa, per noi ragazzi è stato molto importante portare a compimento questo evento perché è stato il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissi già dal primo consiglio. L’assessore allo sport Stefano Fabbri ha presentato le varie discipline in mostra durante la giornata: ginnastica ritmica, con un’esercitazione tecnico pratica, il karate, con esercizi di kumite e kata, poi il dodgeball e per concludere, un’esibizione di pattinaggio a rotelle. A fine giornata i partecipanti hanno provato in palestra la disciplina del dodgeball”. Al pomeriggio è intervenuta Veronica Cavallucci, assessore allo sport del Comune di Assisi, che si è congratulata per il lavoro svolto dai ragazzi.

L’iniziativa ha segnato l’esordio del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e della giunta, scelta alla fine dello scorso anno scolastico ed eletta dalle scuole Frate Francesco, Galeazzo Alessi, Francesco Pennacchi, Convitto nazionale, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School: oltre al sindaco Battistelli e all’assessore Fabbri, ne fanno parte la vicesindaco Alisia Mirti, l’assessore all’istruzione Maria Borgioni e l’assessore alla cultura Andrea Esposito. Obiettivo, ascoltare le idee dei ragazzi campi specifici come l’ambiente, la cultura e – appunto – lo sport.

© Riproduzione riservata