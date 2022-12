I bimbi della Sbrillo Siena protagonisti dello spettacolo natalizio

Martedì 13 Dicembre presso i locali della Pro Loco di Torchiagina si è svolta la manifestazione natalizia dal titolo: “Fai entrare nel tuo cuore la magia del profumo del Natale”. I bambini della scuola dell’infanzia Mario Sbrillo Siena di Torchiagina, dell’ IC ASSISI 3, guidati dalle loro insegnanti hanno lanciato un messaggio a tutti i partecipanti.

Partendo dal percorso avviato nel periodo natalizio con lo scopo di trasmettere a loro volta il profumo del Natale alle loro famiglie e all’intera comunità, i bimbi della Sbrillo Siena si sono cimentati in piccole drammatizzazioni, canzoni natalizie e percorsi psicomotori. Gli elfi hanno addobbato l’albero con palline al profumo di cannella, che rappresenta l’amore per la famiglia; le renne con addobbi al profumo di vaniglia, simbolo del calore di un abbraccio avvolgente; le stelle hanno dato luce all’albero simbolo di gioia e speranza che illumina i nostri cuori. Infine tutti i bambini con le loro insegnanti hanno dato vita al momento finale con il ballo Jingle Bells, per rappresentare l’importanza del dono, perché… “È donando che si riceve”.

I bambini insieme alle insegnanti hanno regalato alle famiglie e ai presenti delle tisane, per trasmettere il profumo del Natale in tutte le case. Questa festa è stata fortemente voluta per far sì che la comunità ricomincia se a stare insieme dopo il periodo di “distanza”, riassaporando la semplice gioia dello stare insieme e del condividere. Per i bambini non sono mancate le sorprese e come ogni magia del Natale che si rispetti non è mancata la presenza di Babbo Natale accompagnato dal suono della cornamusa. Le insegnanti ringraziano tutti coloro che hanno preso parte al momento di festa ed hanno reso possibile lo svolgersi della manifestazione.

“Grazie a questo spettacolo – dicono i genitori dei bimbi della Sbrillo Siena – i nostri bimbi insieme alle splendide maestre hanno cantato, recitato e si sono divertiti regalandoci l’atmosfera e il profumo del Natale di altri tempi. Molto spesso ci dimentichiamo che la scuola è fatta di persone che nel nostro caso fanno la differenza mettendo passione e amore nel loro lavoro. Grazie di cuore per averci fatto riassaporare la Magia del Natale”. La scuola ringrazia anche “la Pro loco e il suo Presidente Bertolini per la disponibilità dei locali, il vicesindaco Stoppini per aver partecipato e aver donato alla scuola il gagliardetto del comune e tante caramelle ai bambini e la sig.ra Sbrillo per il suo amore verso la nostra scuola”.

© Riproduzione riservata